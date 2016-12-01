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Отрезанную циркуляркой часть тела пришили мужчине в Омске

1 декабря 2016, 15:33
Операция прошла успешно.

Омские врачи-хирурги в отделении микрохирургии Клинического медико-хирургического центра провели уникальную, и в то же время сложную операцию по пришиванию полного отчленения блока пальцев, сообщается на официальной странице БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» в «ВКонтакте».


Трагический случай произошел в Тюкалинском районе. Работник местного ДРСУ при работе на циркулярной пиле отрезал половину кисти. В районной больнице ему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в Омск.


Благодаря тому, что все условия транспортировки пострадавшего, а именно после травмы прошло менее 6-ти часов, отрезанные пальцы были доставлены в герметично упакованном пакете со льдом, а также высокой квалификации омских хирургов, удалось сохранить работоспособность руки пострадавшего.


В результате 5-часовой хирургической операции, в ходе которой было применено самое точное и современное оборудование – высокоточный цифровой микроскоп, омские хирурги А.А. Переладов и А.Г. Горохов сшили сосуды диаметром до 1 миллиметра, артерии, вены, нервы и сухожилия, провели сращивание костей.


На сегодняшний день состояние пациента оценивается как удовлетворительное, впереди курс реабилитации.

Фото: vk.com/kmhc55

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