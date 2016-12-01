Отрезанную циркуляркой часть тела пришили мужчине в Омске



Благодаря тому, что все условия транспортировки пострадавшего, а именно после травмы прошло менее 6-ти часов, отрезанные пальцы были доставлены в герметично упакованном пакете со льдом, а также высокой квалификации омских хирургов, удалось сохранить работоспособность руки пострадавшего.