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Омск изменится до неузнаваемости

1 декабря 2016, 13:04
Красиво, празднично и ярко.

В Омске приняли и утвердили документ, в котором прописано, как будут оформлены улицы и здания города к Новому году.

Портал Gorod55.ru уже писал о том, что омичам предложено самим украсить город к Новому году. В связи с этим, мэрия проводит смотр-конкурс, участниками которого могут стать омские организации и предприятия.

Отмечается, что, как и в предыдущие годы, хозяйствующие субъекты возьмут за образец те макеты, которые представлены в утвержденной концепции, когда приступят к оформлению своих зданий и прилегающих территорий.

Омским логотипом нового 2017 года станут три заснеженные ели, цветовая гамма которых может меняться от голубовато-сиреневого до синего оттенка.

В официальном документе также предложены варианты оформления сувенирной продукции, которая в скором времени появится на омских прилавках.

Также предлагаются варианты оформления зданий и сооружений. Так, на улицах города появятся праздничные баннеры, здания Автовокзала, ПО «Полет», горсовета и другие будут подсвечены иллюминацией, возле здания городской администрации планируется установить елку, украсив ее новогодними шарами в цветах российского флага.

Ознакомиться с полной версией концепции новогоднего оформления города в зимний период 2016 – 2017 годов можно на сайте омской мэрии. Для удобства она размещена в векторном варианте.


По материалам пресс-службы омской мэрии
Фото сверху: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

#Новости#Недвижимость#Город
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