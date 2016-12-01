Омичка бросила 4-месячного младенца в парке, приговор суда

Омичка, оставившая 4-месячного ребенка в парке им. 30-летия ВЛКСМ в августе нынешнего года, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).
Суд признал доказательства, сoбранные следственными органами СК РФ по Oмской области, достаточными для вынесения приговора прежде неоднократно судимой 32-летней Евгении Жуковской.
Установлено, что освободившись из мест лишения свободы женщина, которая отбывала там наказание за уклонение от уплаты алиментов на содержание 3-х детей, в отношении которых Жуковская была
Бдительным граждан удалось своевременно обнаружить брошенного матерью младенца и доставить его в медицинское учреждение. Жуковскую удалось задержать спустя несколько дней, позже она была лишена родительских прав на этого ребенка.
В ходе следствия женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 11 месяцев в исправительной колонии общего режима.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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