Омичка бросила 4-месячного младенца в парке, приговор суда

Установлено, что освободившись из мест лишения свободы женщина, которая отбывала там наказание за уклонение от уплаты алиментов на содержание 3-х детей, в отношении которых Жуковская была лишена родительских прав . Приехав в Омск 3 августа с рожденной в колонии дочерью, женщина, не желая ухаживать за 4-месячным младенцем, оставила ребенка в кустах на территории городского парка.