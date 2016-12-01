Город55
ГлавноеВсе новости

Омичка бросила 4-месячного младенца в парке, приговор суда

1 декабря 2016, 11:31
Женщина признана виновной.

Омичка, оставившая 4-месячного ребенка в парке им. 30-летия ВЛКСМ в августе нынешнего года, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

Суд признал доказательства, сoбранные следственными органами СК РФ по Oмской области, достаточными для вынесения приговора прежде неоднократно судимой 32-летней Евгении Жуковской.

Установлено, что освободившись из мест лишения свободы женщина, которая отбывала там наказание за уклонение от уплаты алиментов на содержание 3-х детей, в отношении которых Жуковская была лишена родительских прав. Приехав в Омск 3 августа с рожденной в колонии дочерью, женщина, не желая ухаживать за 4-месячным младенцем, оставила ребенка в кустах на территории городского парка.

Бдительным граждан удалось своевременно обнаружить брошенного матерью младенца и доставить его в медицинское учреждение. Жуковскую удалось задержать спустя несколько дней, позже она была лишена родительских прав на этого ребенка.

В ходе следствия женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 11 месяцев в исправительной колонии общего режима.

По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20