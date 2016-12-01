Омичи лишились вкладов на сумму 21 млн из-за действий мошенника

Установлено, что под предлогом участия в микрофинансовой деятельности экс-директор организовал привлечение заемных денежных средств у граждан, пообещав им выплаты до 25% годовых. Полученные ими суммы составили от 800 тысяч до 5 миллионов рублей. С 2011 по 2014 год злоумышленник заключил с 18 гражданами договоры займов на сумму, превышающую 21 миллион рублей.