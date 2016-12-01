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Омичи лишились вкладов на сумму 21 млн из-за действий мошенника

1 декабря 2016, 14:34
Приговор суда.

В Омске Куйбышевский районный суд вынес приговор похитившему под предлогом выгодного инвестирования 21 миллион рублей у 18 граждан экс-предпринимателю.

Мужчина 1983 года рождения, занимавший пост директора микрофинансовой организации, обвинялся в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что под предлогом участия в микрофинансовой деятельности экс-директор организовал привлечение заемных денежных средств у граждан, пообещав им выплаты до 25% годовых. Полученные ими суммы составили от 800 тысяч до 5 миллионов рублей. С 2011 по 2014 год злоумышленник заключил с 18 гражданами договоры займов на сумму, превышающую 21 миллион рублей.

Но полученные от граждан средства экс-директор микрофинансовой организации похитил и потратил на личные нужды, в частности на путешествие, а также на приобретение автомобиля, квартиры.

Суд приговорил 33-летнего мужчину к лишению свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев, а также обязал выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.


По материалам пресс-службы СУ УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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