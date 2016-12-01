На холодных батареях можно заработать, изменения в жилищном кодексе

В декабре вступают в силу сразу несколько федеральных законов, сообщает «РГ». Как измениться в связи с этим жизнь омичей?
За холодные батареи можно получить деньги
С 28 декабря омичи могут получить возмещение за не оказанные коммунальные услуги. Об этом идет речь в Федеральном законе РФ от 29 июня 2015 г. N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Если тепло, свет или газ поступали с перебоями, управляющая компания будет доплачивать до трети тарифа. Для этого надо составить акт отсутствия коммунальной услуги, подписать его у соседей и направить в адрес управляющей компании. В случае проблем обращаться в Госжилинспекцию.
Можно лишиться дома
Те из омичей, кто по какой-то причине не успел оформить полученную в наследство недвижимость (дом или участок), могут столкнуться с большими проблемами. В самом худшем случае собственность могут признать бесхозной.
С первого декабря начинает действовать Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 251-ФЗ. Согласно закону, если в течение пяти лет со дня присвоения дому или участку кадастрового номера в документах не появится данных о правах на недвижимость, то о таких объектах будут проинформированы местные власти, которые буду иметь право признать недвижимость бесхозной.
Стать предпринимателем за три дня
С 29 декабря зарегистрировать новое юридическое лицо или индивидуального предпринимателя станет намного проще и быстрее. Всего за три дня с момента подачи бумаг, вместо пяти дней ранее. Также Федеральный закон РФ от 29 июня 2015 г. N 209-ФЗ упрощает возможности внесения изменений в уставные документы обществ с ограниченной ответственности. В частности , проще будет поменять название организации, адрес, размер капитала.
Туристов обязаны предупредить о полисе
28 декабря вступает в силу Федеральный закон РФ от 29 июня 2015 г. N 155-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он вменяет в обязанность туроператору извещать туриста об условиях договора добровольного страхования. Кроме того, в договоре на продажу путевки будет внесена информация об оформленной медицинской страховке. Также турагентства должны информировать о последствиях отсутствия страхового полиса.
Еще в законе уточняется, что оплата экстренной медпомощи будет производиться по условиям полиса или другого документа, действительного для получения помощи за рубежом.
Без ГЛОНАССА никуда
До Нового года все личные легкие бизнес-самолеты и вертолеты должны быть оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, об этом говорит Минтранс РФ в своем Приказе от 13 февраля 2012 года N 35. Затронет этот приказ, в том числе и самолеты с максимальным взлетным весом от 5700 кг и выше, а вертолетов – от 3100 кг.
Также до 1 января 2017 года ГЛОНАСС должен быть установлен на коммерческой технике с максимальным взлетным весом от 495 кг.
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