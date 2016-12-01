На холодных батареях можно заработать, изменения в жилищном кодексе

До Нового года все личные легкие бизнес-самолеты и вертолеты должны быть оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, об этом говорит Минтранс РФ в своем Приказе от 13 февраля 2012 года N 35. Затронет этот приказ, в том числе и самолеты с максимальным взлетным весом от 5700 кг и выше, а вертолетов – от 3100 кг.