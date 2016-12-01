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Движение транспорта в Октябрьском округе организуют по-новому

1 декабря 2016, 17:41
С 1 декабря.

Сегодня, 1 декабря, на перекрестке улицы Индустриальная и Космический проспект изменен режим работы светофора, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Последняя корректировка в работе этого светофора производилась в 2014 году. Отмечается, что подобная процедура должна проводиться периодически в связи с тем, что со временем изменяется интенсивность транспортного потока.

Таким образом, для обеспечения максимально возможной пропускной способности на пересечении улицы Индустриальная и Космического проспекта изменен режим работы светофора.

Теперь по Космическому проспекту со стороны улицы Петра Осминина в период с 07:00 до 10:00 продолжительность горения зеленого сигнала светофора суммарно увеличена на 12 минут, по улице Индустриальная – 7 минут. С 17:00 до 20:00 по Космическому проспекту со стороны путепровода фаза горения зеленного сигнала увеличена на 9 минут.

Кроме того, в департаменте транспорта мэрии Омска отметили, что отныне для оценки эффективности корректировки светофорного объекта специалисты буду проводить мониторинг дорожной ситуации.


Фото: иллюстрация

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