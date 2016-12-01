Движение транспорта в Октябрьском округе организуют по-новому

Теперь по Космическому проспекту со стороны улицы Петра Осминина в период с 07:00 до 10:00 продолжительность горения зеленого сигнала светофора суммарно увеличена на 12 минут, по улице Индустриальная – 7 минут. С 17:00 до 20:00 по Космическому проспекту со стороны путепровода фаза горения зеленного сигнала увеличена на 9 минут.