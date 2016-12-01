Доллар упал на фоне взлетевших нефтяных котировок

На фоне ожидания соглашения стран ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти стоимость барреля «черного золота» элитной марки Brent выросла на 8%, а курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые за неделю.
Стоимость баррели нефти сорта WTI впервые с 27 октября нынешнего года поднялась выше отметки в 50$. На максимуме в 12:00 по омскому времени стоимость «черного золота» этой марки поднималась до 50,17$ за баррель. Стоит отметить, что 30 ноября цена сырья составляла 45,5$.
Что касается стоимости нефтяной смеси марки Brent , то ее стоимость перешагнула за 52$, достигнув на максимуме в 12:00 отметки 52,63$ за баррель. Накануне, 30 ноября, цена «черного золота» этой марки составляла 47,5$.
Рост нефтяных котировок связан с решением страх, входящих в состав ОПЕК, о сокращении объемов добычи сырья на 1,2 миллиона баррелей в день, до 32,5 миллиона. Кроме того, на 600 тысяч баррелей в сутки объемы добычи сырья должны сократить страны, которые не входят в ОПЕК.
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже на минимуме опускался до 63,498 рубля, евро – до 67,438 рубля. Согласно установленному ЦБ курсу на 1 декабря, стоимость одного доллара составляет 65,238 рубля, евро – 69,342 рубля.
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Фото в тексте: investing.com