Доллар упал на фоне взлетевших нефтяных котировок



Рост нефтяных котировок связан с решением страх, входящих в состав ОПЕК, о сокращении объемов добычи сырья на 1,2 миллиона баррелей в день, до 32,5 миллиона. Кроме того, на 600 тысяч баррелей в сутки объемы добычи сырья должны сократить страны, которые не входят в ОПЕК.