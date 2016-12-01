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Десятки спасателей на пожаре многоэтажки в Омске, эвакуация людей

1 декабря 2016, 12:02
На месте работали 21 человек, 5 боевых расчетов, 2 звена газодымовой защиты.

Накануне в центре Омска горел 4-этажный дом.


О возгорании на улице Ленина в дежурной части спасателей стало известно 30 ноября в 15:25.
Выехавшие на место происшествия огнеборцы установили, что горит однокомнатная квартира размером 12 на 30 метров на 1-м этаже.


Отмечается, что квартира завалена вещами, мебелью и мусором. Из квартиры валил густой дым, в подъезде отмечалось слабое задымление.


Жильцы самостоятельно приступили к эвакуации, на момент прибытия пожарных, эвакуировались 5 человек.


В результате пожара повреждена мебель в квартире, а также закончены стены.


На полную ликвидацию огня спасателям понадобилось 17 минут. Причины, подробности и материальный ущерб устанавливаются.


По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: иллюстрация

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