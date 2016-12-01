Десятки спасателей на пожаре многоэтажки в Омске, эвакуация людей

Накануне в центре Омска горел 4-этажный дом.
О возгорании на улице Ленина в дежурной части спасателей стало известно 30 ноября в 15:25.
Выехавшие на место происшествия огнеборцы установили, что горит однокомнатная квартира размером 12 на 30 метров на 1-м этаже.
Отмечается, что квартира завалена вещами, мебелью и мусором. Из квартиры валил густой дым, в подъезде отмечалось слабое задымление.
Жильцы самостоятельно приступили к эвакуации, на момент прибытия пожарных, эвакуировались 5 человек.
В результате пожара повреждена мебель в квартире, а также закончены стены.
На полную ликвидацию огня спасателям понадобилось 17 минут. Причины, подробности и материальный ущерб устанавливаются.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: иллюстрация