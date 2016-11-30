Варнавский охарактеризовал бюджет Омской области, как "хуже некуда"

Министр финансов региона Вадим Чеченко отметил, что в ходе обсуждений, в проект закона были внесены 7 поправок. В результате несколько изменились основные параметры бюджета. Доходная часть стала больше на 5,7 млрд. рублей, благодаря включению целевых федеральных трансфертов и увеличению акцизов на топливо.