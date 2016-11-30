Варнавский охарактеризовал бюджет Омской области, как "хуже некуда"

Сегодня депутаты Заксобрания в первом чтении приняли большинством голосов бюджет Омской области на 2017 год. Перед этим финансовый документ прошел согласования в профильном комитете, а также публичные слушания.
Министр финансов региона Вадим Чеченко отметил, что в ходе обсуждений, в проект закона были внесены 7 поправок. В результате несколько изменились основные параметры бюджета. Доходная часть стала больше на 5,7 млрд. рублей, благодаря включению целевых федеральных трансфертов и увеличению акцизов на топливо.
Расходная часть бюджета также подверглась корректировкам к первому чтению. Она увеличилась на 6,4 млрд. рублей.
Ключевые параметры бюджета-2017 выглядят так: доходы 64,2 млрд. рублей, расходы 65,5 млрд. рублей, дефицит бюджета 1,3 млрд. рублей или 2,4 %.
Напомним, что в первоначальном варианте проекта бюджета доходная часть была в размере 58,4 млрд. рублей, расходная - 59 млрд. рублей.
В ходе обсуждения депутаты от КПРФ призвали отвергнуть представленный проект. Председатель Заксобрания Владимир Варнавский в ответ заметил, что "бюджет хуже некуда, но лучше никто не представил".
В результате голосования 32 депутата проголосовали «За», шестеро - против, еще двое – воздержались. После принятия в первом чтении депутаты продолжат работать над поправками в закон, но в пределах ключевых параметров.