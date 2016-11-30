Tele2 предлагает интернет вагонами

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о запуске новой опции, которая поможет организовать в доме или офисе полноценный доступ в интернет на базе сети 3G.
Учитывая постоянный рост популярности быстрого мобильного интернета оператора в Омской области, компания Tele2 предлагает абонентам новую услугу «Вагон интернета». За 749 рублей в месяц всем желающим будет доступно 50 Гб быстрого мобильного интернета.
Это отличное решение для тех, кто планирует организовать сеть с доступом в интернет при помощи модема или роутера. Особенно актуален «Вагон интернета» будет жителям удаленных населённых пунктов с ограниченным доступом к широкополосному интернету.
Напомним, сеть 3G Tele2 сейчас работает во всех районных центрах Омской области. Быстрый мобильный интернет доступен 85% населения региона.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«Мы предлагаем абонентам «Вагон интернета» – своего рода альтернативу широкополосному доступу к всемирной паутине. При помощи новой услуги и роутера можно организовать полноценный доступ в интернет для всех друзей, близких или коллег. Работа наших технических специалистов над улучшением качества сигнала гарантирует стабильный прием и высокую скорость загрузки данных, а значит – и высокий уровень комфорта при использовании всех интернет-сервисов».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает 38,9 миллиона абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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