Поиски 22-летней студентки: «Настя нашлась», версия о свадьбе

Вторая неделя поисков пропавшей 17 ноября Анастасии Небукиной. Студентку-фотографа ищут знакомые, родственники, полиция,
Прочесана территория вокруг Крутой Горки, водолазы обследовали дно Иртыша у полыньи, где ранее нашли шапку девушки. Студентку ищут в Омске и Новосибирске, добровольцы расклеивают листовки. В социальных сетях обсуждаются многочисленные версии с похищением и другими действиями криминального характера.
Наиболее точная информация публикуется на странице «
Сегодня в соцсети идет бурное обсуждение появившейся информации, что «Настя нашлась». Это, увы, пока просто чей-то информационный вброс или просто слухи.
Тем не менее, в ветке обсуждения около
Повторяем – всё это слухи, сопровождающие загадочное исчезновение
Всех, кто обладает информацией, связанной с исчезновением Анастасии Небукиной, просят позвонить по телефону доверия 395-506 (Следственное управление СК РФ по Омской области).