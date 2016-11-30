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Поиски 22-летней студентки: «Настя нашлась», версия о свадьбе

30 ноября 2016, 08:19
О ходе поисковых работ.

Вторая неделя поисков пропавшей 17 ноября Анастасии Небукиной. Студентку-фотографа ищут знакомые, родственники, полиция, волонтеры, расследование ведут следователи СУ СК РФ.

Прочесана территория вокруг Крутой Горки, водолазы обследовали дно Иртыша у полыньи, где ранее нашли шапку девушки. Студентку ищут в Омске и Новосибирске, добровольцы расклеивают листовки. В социальных сетях обсуждаются многочисленные версии с похищением и другими действиями криминального характера.

Наиболее точная информация публикуется на странице «Поиски Анастасии Небукиной» «ВКонтакте». Здесь максимально быстро опровергают многочисленные неподтвержденные слухи. Объясняют, что любая активность на личной странице девушки – скорее всего действия полиции в интересах следствия.

Сегодня в соцсети идет бурное обсуждение появившейся информации, что «Настя нашлась». Это, увы, пока просто чей-то информационный вброс или просто слухи.

Тем не менее, в ветке обсуждения около 500 комментариев: люди говорят о некой свадьбе родственника, о биологическом отце девушки, о том, что ее якобы видели в поезде, ехавшем в Новосибирск. Еще более абсурдная версия, что «девушка придумала все сама».

Повторяем – всё это слухи, сопровождающие загадочное исчезновение Анастасии Небукиной. Если появится конкретная информация – она будет опубликована со ссылкой на правоохранительные органы. Любые другие сообщения могут быть ложными.


Всех, кто обладает информацией, связанной с исчезновением Анастасии Небукиной, просят позвонить по телефону доверия 395-506 (Следственное управление СК РФ по Омской области).

#Новости#Общество#Город
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