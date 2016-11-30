Поиски 22-летней студентки: «Настя нашлась», версия о свадьбе

Тем не менее, в ветке обсуждения около 500 комментариев : люди говорят о некой свадьбе родственника, о биологическом отце девушки, о том, что ее якобы видели в поезде, ехавшем в Новосибирск. Еще более абсурдная версия, что «девушка придумала все сама».