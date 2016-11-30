Омич на угнанном Форде въехал в парковку с автомобилями, грозит 5 лет

Отмечается, что в момент совершения преступления ранее судимый омич находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело в отношении 27-летнего молодого человека, который угнал у собственной матери автомобиль, при выезде со двора столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями, затем въехал в металлическую ограду, направлено в суд, сообщается на сайте 55.mvd.ru
Ранее: в начале октября инспекторами ДПС на Красноярском тракте в ночное время остановлен автомобиль Ford Focus под управлением молодого мужчины 1989 года рождения. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина не имеет прав на управление транспортным средством, автомобиль принадлежит его матери. Опросив владелицу авто, сотрудники полиции установили, что она не давала разрешения на пользование машиной.
В отделе дознания городского отдела полиции №1 принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 166 Уголовного кодекса России (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
Далее: ночью 18 октября подозреваемый вновь сел за руль маминой машины в состоянии алкогольного опьянения и попытался выехать со двора, зацепив при этом два припаркованные автомобиля, а затем еще въехал в металлическую ограду. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что подозреваемый уже имеет 5 судимостей за имущественные преступления. За совершение данных преступлений максимальный срок для омича может составить до 5 лет лишения свободы.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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