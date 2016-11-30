Омич на угнанном Форде въехал в парковку с автомобилями, грозит 5 лет

Уголовное дело в отношении 27-летнего молодого человека, который угнал у собственной матери автомобиль, при выезде со двора столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями, затем въехал в металлическую ограду, направлено в суд, сообщается на сайте 55.mvd.ru



Ранее: в начале октября инспекторами ДПС на Красноярском тракте в ночное время остановлен автомобиль Ford Focus под управлением молодого мужчины 1989 года рождения. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина не имеет прав на управление транспортным средством, автомобиль принадлежит его матери. Опросив владелицу авто, сотрудники полиции установили, что она не давала разрешения на пользование машиной.