Левобережье осталось без света, перебои в электроснабжении

Накануне жители Старого Кировска в социальных сетях пожаловались на отключение света.
На видео, представленном одним из очевидцев, видно, что света нет в многоэтажках, на улицах обесточены светофоры. Несмотря на это, автомобильное движение по улицам продолжается.
Комментируя данную новость, пользователи говорят о том, что со светом весь день случались перебои, его отключали 29 ноября не только в домах, но и в школах, потом все наладилось.
Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», вчера, 29 ноября, отключения потребителей «Омскэнерго» в указанном микрорайоне не было.
Фото: иллюстрация