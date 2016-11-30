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Чиновник, продавший незаконно участок, не наказан из-за срока давности

30 ноября 2016, 17:18
Оглашен приговор.

Истечение срока давности уголовного дела помогло городскому чиновнику, первому заместителю директора департамента имущественных отношений администрации города Омска Валерию Поморгайло, избежать реального наказания.

В Омске в суде зачитали приговор, фигурантом по которому выступает городской чиновник. Он обвиняется в незаконной реализации земельного участка.

Следователи предоставили в суд достаточную законодательную базу по уголовному делу (ст. 293 УК России – халатность), однако судьи только через год рассмотрения вынесли приговор.

Ранее: март 2013 года. Действия исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений городской мэрии Валерия Поморгайло в подписании документов о предоставлении бизнесмену в собственность земельного участка, государственная собственность которого не была разграничена, признаны незаконными. Также указывается, что они (действия) признаны совершенными в интересах предпринимателя. Отмечается, что площадь указанного участка составляла более 6,5 тысяч квадратных метров. При этом, продажная стоимость была явно занижена – продали за 398 тысяч рублей при рыночной стоимости земельного участка – более 9 миллионов рублей.

Также установлено, что чиновник своими действиями нарушил права и законные интересы общества и государства, а муниципалитету в лице городской администрации причинен материальный ущерб на сумму, превышающую 8 миллионов 700 тысяч рублей.

По словам чиновника, он действовал в рамках закона, поэтому свою вину в ходе следствия не признал.

Приговор суда: наказание в виде 6-ти месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка. Однако, чиновник освобожден от отбывания наказания в виду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.


По материалам пресс-службы СУ СК России по омской области

Фото: иллюстрация

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