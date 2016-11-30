Чиновник, продавший незаконно участок, не наказан из-за срока давности

Ранее: март 2013 года. Действия исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений городской мэрии Валерия Поморгайло в подписании документов о предоставлении бизнесмену в собственность земельного участка, государственная собственность которого не была разграничена, признаны незаконными. Также указывается, что они (действия) признаны совершенными в интересах предпринимателя. Отмечается, что площадь указанного участка составляла более 6,5 тысяч квадратных метров. При этом, продажная стоимость была явно занижена – продали за 398 тысяч рублей при рыночной стоимости земельного участка – более 9 миллионов рублей.