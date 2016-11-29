Поиск 22-летней девушки: десятки человек проверяют заброшенные здания

- Сколько человек, в среднем, принимает участие в поисках? Все ли желающие могут участвовать, какие ограничения есть?

- На срочные поиски ребенка люди могут приехать сотнями. На поиск потенциально погибших взрослых – от двух до десяти человек. Мало кто хочет ходить непонятно где, и чаще всего без результата. Добровольцем может стать любой желающий. Расклеивать ориентировки по городу или делать репост в Интернете может даже ребенок. На поиски потенциально погибших мы не берем несовершеннолетних, там строго +18, хотя паспорт мы не проверяем.