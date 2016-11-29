Поиск 22-летней девушки: десятки человек проверяют заброшенные здания

В субботу, 26 ноября, в Омске прошли поиски Анастасии Небукиной с участием содружества волонтеров «ДОБРОСПАС-ОМСК». Первая информация об итогах поисков в Крутой Горке появилась в субботу вечером на официальной странице волонтерского сообщества «ВКонтакте». Всего в поисках приняли участие около 80 человек, на протяжении дня они
- Кого ищет «Доброспас»?
- В первую очередь, мы ориентированы на поиск пропавших детей, но не всех, а ушедших впервые, маленьких. Полиция отлично работает по поиску часто уходящих. Также занимаемся поиском взрослых, помогаем полиции отработать большие нежилые территории.
- Сколько человек приняли участие в поисках Небукиной?
- Записалось на поиски порядка 55 человек, из них около 30 человек приехало из Омска, были и из соседних поселков Красноярка и Береговой. Больше 50 человек было жителей Крутой Горки. Один из волонтеров взял на поиски свою собаку.
- Сколько человек, в среднем, принимает участие в поисках? Все ли желающие могут участвовать, какие ограничения есть?
- На срочные поиски ребенка люди могут приехать сотнями. На поиск потенциально погибших взрослых – от двух до десяти человек. Мало кто хочет ходить непонятно где, и чаще всего без результата. Добровольцем может стать любой желающий. Расклеивать ориентировки по городу или делать репост в Интернете может даже ребенок. На поиски потенциально погибших мы не берем несовершеннолетних, там строго +18, хотя паспорт мы не проверяем.
- Обязательно ли поиски проходят при участии сотрудников полиции?
- Большинство поисков проходит с участием сотрудников. Но бывает, нам определяют участок и мы работаем без полиции. Все действия в любом случае согласовываются. Бывают случаи, кода наше участие может навредить следствию.
- Каким образом происходит распределение на поисковые группы? Сколько их было в случае с поисками Небукиной?
- Стараемся в каждую группу поставить опытного координатора. Группы делаем смешанные, чтобы среди девушек обязательно были мужчины. В случае Крутой Горки было пять групп, постарались сделать смешанные, из местных жителей и городских. Никого не назначали, люди сами разделились по знакомству.
- Как определяется территория поисков? Как добровольцы добираются до заданного места?
- Территорию определяет полиция, поквадратно, а не как кому вздумается. Таким образом, происходит максимальный охват территории. Почти всегда волонтеры добираются до места сами. При большем количестве добровольцев УГРО может выделить транспорт, как было с поисками в Крутой Горке.
- Есть ли какие-то правила, которые должны соблюдать все участники поисков?
- Есть. Не ходить по одному. Следить друг за другом. Соблюдать меры безопасности. При находках ничего не трогать, а сообщать координатору группы или сотруднику полиции.
- Нашли ли что-нибудь в ходе субботних поисков? Планируете продолжать поиски Небукиной?
- Ничего, связанного с Анастасией, не нашли. В дальнейшем все зависит от запросов полиции. Сейчас выпал снег, к сожалению, поиски на местности (лес, поле, и т.п.) практически нецелесообразны. Если только здания заброшенные, но они все проверены. Если потребуется, нас вызовут.
- С каким интервалом проходят поиски одного человека?
- Все очень индивидуально. Зависит от времени года, погодных условий, сроков со дня пропажи человека, новых сведений.
Времени на поиски в Крутой Горке оказалось мало, волонтеры были готовы искать еще. Когда городские уехали, крутогорцы продолжили поиски.
Напомним, Анастасия Небукина пропала 17 ноября 2016 года: ушла из дома в Крутой Горке, около четырех часов дня и перестала отвечать на звонки. Вскоре у заброшенной пристани нашли шапку девушки и следы, ведущие к полынье. Поиски водолазов результата не дали: течение слишком быстрое. Накануне днем стало известно, что Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство),