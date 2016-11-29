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Федералы потратят 100 миллионов на безопасность омских дорог

29 ноября 2016, 12:54
На базе СибАДИ построят Федеральный учебный центр.

Накануне в Омске была забита первая свая будущего федерального центра по подготовке преподавателей вождения, сообщает пресс-служба правительства региона. Центр возводится на базе Сибирской автодорожной академии. Государственный контракт на строительство выиграла сургутская строительная компания «Степстрой». Сумма контракта - 96 млн. рублей. Согласно документации, центр будет состоять из двух учебных корпусов и специализированного автодрома. Подрядчик планирует завершить строительство до декабря 2017 года.

Зампредседателя правительства региона Станислав Гребенщиков и ректор СибАДИ Александр Жигадло расписались на первой свае будущего комплекса.

Напомним, два года назад Сибирская автодорожная академия стала победителем федерального конкурса по созданию Центра подготовки водителей. Проект будет реализовываться в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

Всего в стране будет построено три таких учебных заведения, один из них в Сибири.

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