Федералы потратят 100 миллионов на безопасность омских дорог

Накануне в Омске была забита первая свая будущего федерального центра по подготовке преподавателей вождения, сообщает пресс-служба правительства региона. Центр возводится на базе Сибирской автодорожной академии. Государственный контракт на строительство выиграла сургутская строительная компания «Степстрой». Сумма контракта - 96 млн. рублей. Согласно документации, центр будет состоять из двух учебных корпусов и специализированного автодрома. Подрядчик планирует завершить строительство до декабря 2017 года.