Федералы потратят 100 миллионов на безопасность омских дорог

Накануне в Омске была забита первая свая будущего федерального центра по подготовке преподавателей вождения, сообщает пресс-служба правительства региона. Центр возводится на базе Сибирской автодорожной академии. Государственный контракт на строительство выиграла сургутская строительная компания «Степстрой». Сумма контракта - 96 млн. рублей. Согласно документации, центр будет состоять из двух учебных корпусов и специализированного автодрома. Подрядчик планирует завершить строительство до декабря 2017 года.
Зампредседателя правительства региона Станислав Гребенщиков и ректор СибАДИ Александр Жигадло расписались на первой свае будущего комплекса.
Напомним, два года назад Сибирская автодорожная академия стала победителем федерального конкурса по созданию Центра подготовки водителей. Проект будет реализовываться в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".
Всего в стране будет построено три таких учебных заведения, один из них в Сибири.