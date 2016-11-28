Омичей становится больше

О естественном приросте в Омском регионе говорят последние статистические отчеты, подготовленные Омкстатом.
Отмечается, что разница между родившимися и умершими составляет 521 человек.
Так, за период с января по октябрь текущего года, родилось 22342, а умерло 21821 омичей.
Также статисты отмечают, что омские жители за истекшие месяцы вступили в брак 11548 раз, разводов зафиксировано 7215.
По словам омских статистов, на тысячу жителей приходится в среднем 7 браков и 4 разводов.
По материалам сайта omsk.gks.ru
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