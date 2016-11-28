Город55
ГлавноеВсе новости

Омичей становится больше

28 ноября 2016, 16:34
Цифры от Омскстата.

О естественном приросте в Омском регионе говорят последние статистические отчеты, подготовленные Омкстатом.

Отмечается, что разница между родившимися и умершими составляет 521 человек.

Так, за период с января по октябрь текущего года, родилось 22342, а умерло 21821 омичей.

Также статисты отмечают, что омские жители за истекшие месяцы вступили в брак 11548 раз, разводов зафиксировано 7215.

По словам омских статистов, на тысячу жителей приходится в среднем 7 браков и 4 разводов.

По материалам сайта omsk.gks.ru
Фото: иллюстрация

#Новости#Здоровье#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20