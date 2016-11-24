Успехи с расселением ветхого жилья. Омичи продолжают жить в развалинах

По данным регионального Минстроя, в Омской области только по плану 2015 года построили 154 многоквартирника, на 883 жилых помещения. Еще 15 домов будут сданы в эксплуатацию. В сельских районах при покупке жилья под расселение предпочтение отдается малоэтажным строениям на 2-3 владельца. В районах области уже построены 47 домов на 180 квартир, еще 115 домов возводятся.