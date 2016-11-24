Успехи с расселением ветхого жилья. Омичи продолжают жить в развалинах

На начало октября 2016 года в Омской области по федеральной программе Фонда ЖКХ расселено порядка 24 тысяч кв. метров аварийного жилья. 1822 человека переехали в благоустроенные квартиры. До конца года площадь расселения непригодного фонда достигнет 28720 кв. метров. Почти 2000 жителей переедут в новые дома.
По данным регионального Минстроя, в Омской области только по плану 2015 года построили 154 многоквартирника, на 883 жилых помещения. Еще 15 домов будут сданы в эксплуатацию. В сельских районах при покупке жилья под расселение предпочтение отдается малоэтажным строениям на 2-3 владельца. В районах области уже построены 47 домов на 180 квартир, еще 115 домов возводятся.
Этап 2016 года в регионе обеспечен за счет софинансирования из бюджетов области и 22 муниципалитетов. В сельских поселениях за это время выкуплено 11 квартир для 27 человек. Кроме того идет возведение 83 домов на 184 жилых помещения.
Фонд содействия ЖКХ для выполнения этапа 2016 года перечислил в Омский регион порядка 598 млн. рублей, область выделила около 633 млн. рублей. Известно, что программа Фонда будет работать до 1 сентября 2017. Власти региона рассчитывают до этого времени расселить более 40 тыс. кв. метров аварийного жилья (2822 чел.)
Между тем, омичи продолжают жить в домах-«развалинах»:
Gorod55.ru уже рассказывал о ходе реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Омске. Напомним, уже после начала работы региональной адресной программы 137 многоквартирных домов признаны аварийными. Расселение этих домов пока не обеспечено средствами ни федерального, ни областного бюджетов.
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved