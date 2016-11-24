Мужчина, напавший на омичку с топором, заявил, что просто обознался

Дознаватели УМВД РФ по Омску завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, который обвиняется в преступлении по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).
Установлено: обвиняемый мужчина с топором вблизи гаражного кооператива на улице 3-й Разъезд
Через некоторое время к ее автомобилю подошел неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, открывший водительскую дверь и вытащивший из замка зажигания ключи.
Вскоре злоумышленник, вооружившись топором, вернулся и стал угрожать женщине убийством. Потерпевшая, испугавшись расправы, вызвала полицию, которые задержали 29-летнего ранее судимого омича, проживающего в Октябрьском округе.
На допросе злоумышленник признался в преступлении, отметив, что потерпевшую он перепутал с неким гражданином, с которым он находился в состоянии конфликта. В качестве доказательства к материалам уголовного дела приобщена видеозапись, которую сделал и разместил в Интернете очевидец.
Для утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в прокуратуру. В ближайшее время его передадут в Октябрьский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области