Мужчина, напавший на омичку с топором, заявил, что просто обознался

Установлено: обвиняемый мужчина с топором вблизи гаражного кооператива на улице 3-й Разъезд подбежал к 39-летней омичке и угрожал ей убийством . В ходе опроса потерпевшей выяснено, что женщина из-за проблем с двигателем припарковала свое транспортное средство около гаражей.



Через некоторое время к ее автомобилю подошел неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, открывший водительскую дверь и вытащивший из замка зажигания ключи.