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Мужчина, напавший на омичку с топором, заявил, что просто обознался

24 ноября 2016, 11:34
Дело направлено в суд.

Дознаватели УМВД РФ по Омску завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, который обвиняется в преступлении по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено: обвиняемый мужчина с топором вблизи гаражного кооператива на улице 3-й Разъезд подбежал к 39-летней омичке и угрожал ей убийством. В ходе опроса потерпевшей выяснено, что женщина из-за проблем с двигателем припарковала свое транспортное средство около гаражей.

Через некоторое время к ее автомобилю подошел неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, открывший водительскую дверь и вытащивший из замка зажигания ключи.

Вскоре злоумышленник, вооружившись топором, вернулся и стал угрожать женщине убийством. Потерпевшая, испугавшись расправы, вызвала полицию, которые задержали 29-летнего ранее судимого омича, проживающего в Октябрьском округе.

На допросе злоумышленник признался в преступлении, отметив, что потерпевшую он перепутал с неким гражданином, с которым он находился в состоянии конфликта. В качестве доказательства к материалам уголовного дела приобщена видеозапись, которую сделал и разместил в Интернете очевидец.



Для утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в прокуратуру. В ближайшее время его передадут в Октябрьский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области

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