Горожанам, не поставившим счетчики на воду, угрожают по телефону

По официальным данным, поверка счетчиков, как обязательная услуга, по действующему законодательству должна проводиться через определенные временные интервалы, причем сотрудники Водоканала придут в квартиру омичей за 1-2 месяца до указанного срока. Этот срок устанавливается в зависимости от типа прибора, в основном это происходит 1 раз в 4-6 лет. В случае, если абонент не поверил прибор учета в положенное время, он обязан в течение трех месяцев это осуществить. При этом, в этот период начисления производятся в результате среднемесячного расхода по факту.