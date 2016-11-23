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Горожанам, не поставившим счетчики на воду, угрожают по телефону

23 ноября 2016, 11:52
Заявление ОмскВодоканала.

Участились случаи, когда в квартиры омичей звонят неизвестные лица и, представившись сотрудниками ОмскВодоканала, настаивают на замене и поверки счетчиков по учету воды. В случае отказа следуют угрозы по перерасчету нормативов за потребление услуг.

ОАО «ОмскВодоканал» просит обратить внимание омичей на то, что эти звонки и эти люди ни в коем случае не являются сотрудниками компании.

По официальным данным, поверка счетчиков, как обязательная услуга, по действующему законодательству должна проводиться через определенные временные интервалы, причем сотрудники Водоканала придут в квартиру омичей за 1-2 месяца до указанного срока. Этот срок устанавливается в зависимости от типа прибора, в основном это происходит 1 раз в 4-6 лет. В случае, если абонент не поверил прибор учета в положенное время, он обязан в течение трех месяцев это осуществить. При этом, в этот период начисления производятся в результате среднемесячного расхода по факту.

Для того, чтобы не впустить в квартиру сотрудника другой фирмы или компании, необходимо напрямую связываться с сотрудниками ОмскВодоканала, звонить самим и оставлять заявки по телефонам: 53-00-11 и 53-08-79. Есть возможность воспользоваться электронными услугами посредством сети Интернет. На сайте www.omskvodokanal.ru в разделе «Сервисный центр» также можно оставить заявку.

Работы по поверке и установке приборов учета производиться только после того, как будет согласованы с абонентом дата и время посещения. При этом, поверка занимает всего 10 минут, ее стоимость 690 рублей. При обнаружении специалистами ОмскВодоканала каких-либо отклонений в работе счетчика, произойдет его замена. В этом случае стоимость поверки обнуляется.


По материалам пресс-службы ОАО «ОмскВодоканал»
Фото: иллюстрация

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