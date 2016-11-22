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Рост платежей за коммуналку утвержден правительством

22 ноября 2016, 15:17
Новые индексы.

Очередной согласованный скачок цен по коммунальным платежам ожидает россиян с 1 июля 2017 года. Новые индексы, на основании которых рассчитывается стоимость услуг ЖКХ, утверждены правительством РФ. Документ опубликован на сайте государственной системы правовой информации.

В пятистраничном документе расписаны тарифы по всем субъектам Российской Федерации от Дальнего Востока до Калининграда. Наивысшие средние индексы достались Москве (7), а также Санкт-Петербургу, Республике Саха, Камчатскому краю (по 6), Кемеровской области (5,9) и Республики Башкортостан (5,8).

Далее с индексом «5,4» следует Тюменская области, с индексом «5» Приморский край, Иркутская область и Республика Тыва. Наименьший рост тарифов по коммунальным платежам произойдет на Алтайском крае (3,2) и в Республике Северной Осетии – Алании (2,5).

В основном большинству российских регионов достались индексы от «3,4» до
«4,5». В Омской области применен индекс «4,5». В соседней Новосибирской области – «4». В Томской области, как и в Омской «4,5».

Документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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