Рост платежей за коммуналку утвержден правительством

Очередной согласованный скачок цен по коммунальным платежам ожидает россиян с 1 июля 2017 года. Новые индексы, на основании которых рассчитывается стоимость услуг ЖКХ, утверждены правительством РФ. Документ
В пятистраничном документе расписаны тарифы по всем субъектам Российской Федерации от Дальнего Востока до Калининграда. Наивысшие средние индексы достались Москве (7), а также Санкт-Петербургу, Республике Саха, Камчатскому краю (по 6), Кемеровской области (5,9) и Республики Башкортостан (5,8).
Далее с индексом «5,4» следует Тюменская области, с индексом «5» Приморский край, Иркутская область и Республика Тыва. Наименьший рост тарифов по коммунальным платежам произойдет на Алтайском крае (3,2) и в Республике Северной Осетии – Алании (2,5).
В основном большинству российских регионов достались индексы от «3,4» до
«4,5». В Омской области применен индекс «4,5». В соседней Новосибирской области – «4». В Томской области, как и в Омской «4,5».
Документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.