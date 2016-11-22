Рост платежей за коммуналку утвержден правительством

В пятистраничном документе расписаны тарифы по всем субъектам Российской Федерации от Дальнего Востока до Калининграда. Наивысшие средние индексы достались Москве (7), а также Санкт-Петербургу, Республике Саха, Камчатскому краю (по 6), Кемеровской области (5,9) и Республики Башкортостан (5,8).