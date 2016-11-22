22-летняя омичка совратила восьмиклассника, принуждая его к сексу

В селе Сосновка Таврического района мама несовершеннолетнего ребенка заявила в органы внутренних дел о том, что ее 15-летнего сына совращает молодая женщина и принуждает его к сексуальным действиям.
Как сообщили порталу Gorod55.ru в Таврическом межрайонном отделении СУ СК России по Омской области, в УМВД по Таврическому району обратилась жительница села Сосновки, которая сообщила о насильственных действиях в отношении 15-летнего сына со стороны своей квартирантки:
«Молодая женщина, 1994 года рождения, жила вместе с мамой и сыном. Как выясняется, восьмиклассник привел девушку сам домой, чтобы с ней жить. Подросток характеризуется отрицательно, имеет неоднократные судимости. По данному факту назначена доследственная проверка, в результате которой будут приняты процессуальные решения либо о возбуждении уголовного дела по статье 134 уголовного кодекса России (половое сношение с лицом, не достигшим 16-тилетнего возраста), либо об отказе в возбуждении уголовного дела».
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