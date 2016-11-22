22-летняя омичка совратила восьмиклассника, принуждая его к сексу



«Молодая женщина, 1994 года рождения, жила вместе с мамой и сыном. Как выясняется, восьмиклассник привел девушку сам домой, чтобы с ней жить. Подросток характеризуется отрицательно, имеет неоднократные судимости. По данному факту назначена доследственная проверка, в результате которой будут приняты процессуальные решения либо о возбуждении уголовного дела по статье 134 уголовного кодекса России (половое сношение с лицом, не достигшим 16-тилетнего возраста), либо об отказе в возбуждении уголовного дела».

