Посетители омского бара отравились газом, трое госпитализированы

В дежурную часть управления внутренних дел по городу Омску поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении по улице Карла Либнехта произошел инцидент. Неизвестный в помещении распылил газовый баллончик, сообщает сайт регионального УМВД.
Как ранее сообщал портал Gorod55.ru новостью о случившемся инциденте в ночном баре DOSKI стали делиться пользователи социальных сетей еще в прошедшие выходные. Они сообщали о том, что неизвестный распылил прямо в зале перцовый баллон. От этого многим стало плохо,
Стало известно, что в 01:42, 19 ноября, в заведение, где произошло происшествие, была направлена следственная группа, а также участковый и эксперт-криминалист.
Стражами порядка на месте был изъят газовый баллончик «Шок» перцовый.
Проведя опрос среди посетителей и работников ночного заведения, полицейские установили, что в ходе ссоры между двумя девушками, одна из них пустила в ход газовый баллончик.
В результате происшедшего случая, из заведения госпитализированы трое, еще двоим оказана медпомощь.
Руководство учреждения получило представление о том, чтобы принимались меры по устранению причин и условия, которые могут способствовать совершению преступления.
Стоит отметить, что в это омское заведение сотрудники правоохранительных органов в текущем году выезжали 298 раз по факту различных происшествий.
Подробности инцидента в омском заведении будут уточнены в ходе назначенной проверки. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.
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