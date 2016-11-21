Посетители омского бара отравились газом, трое госпитализированы

Как ранее сообщал портал Gorod55.ru новостью о случившемся инциденте в ночном баре DOSKI стали делиться пользователи социальных сетей еще в прошедшие выходные. Они сообщали о том, что неизвестный распылил прямо в зале перцовый баллон. От этого многим стало плохо, люди метались в панике, девушки падали в обморок .