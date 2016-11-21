Город55
ГлавноеВсе новости

Посетители омского бара отравились газом, трое госпитализированы

21 ноября 2016, 12:05
Еще двоим оказана медицинская помощь.

В дежурную часть управления внутренних дел по городу Омску поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении по улице Карла Либнехта произошел инцидент. Неизвестный в помещении распылил газовый баллончик, сообщает сайт регионального УМВД.

Как ранее сообщал портал Gorod55.ru новостью о случившемся инциденте в ночном баре DOSKI стали делиться пользователи социальных сетей еще в прошедшие выходные. Они сообщали о том, что неизвестный распылил прямо в зале перцовый баллон. От этого многим стало плохо, люди метались в панике, девушки падали в обморок.

Стало известно, что в 01:42, 19 ноября, в заведение, где произошло происшествие, была направлена следственная группа, а также участковый и эксперт-криминалист.

Стражами порядка на месте был изъят газовый баллончик «Шок» перцовый.

Проведя опрос среди посетителей и работников ночного заведения, полицейские установили, что в ходе ссоры между двумя девушками, одна из них пустила в ход газовый баллончик.

В результате происшедшего случая, из заведения госпитализированы трое, еще двоим оказана медпомощь.

Руководство учреждения получило представление о том, чтобы принимались меры по устранению причин и условия, которые могут способствовать совершению преступления.

Стоит отметить, что в это омское заведение сотрудники правоохранительных органов в текущем году выезжали 298 раз по факту различных происшествий.

Подробности инцидента в омском заведении будут уточнены в ходе назначенной проверки. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.

Фото: иллюстрация

#Новости#Афиша#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20