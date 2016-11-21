Пенсионерка осталась без денег, ответив на СМС-сообщение

Оперативный дежурный из беседы с потерпевшей выяснил, что пенсионерке пришло сообщение на мобильный телефон, в котором говорилось о блокировке ее банковской карты. Женщина перезвонила по указанному в смс номеру, где ей ответил якобы работник службы безопасности финансовой организации.