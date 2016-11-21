Пенсионерка осталась без денег, ответив на СМС-сообщение

С заявлением о хищении денежных средств в отдел полиции №2 обратилась 76-летняя омичка, проживающая в Кировском районе.
Оперативный дежурный из беседы с потерпевшей выяснил, что пенсионерке пришло сообщение на мобильный телефон, в котором говорилось о блокировке ее банковской карты. Женщина перезвонила по указанному в смс номеру, где ей ответил якобы работник службы безопасности финансовой организации.
Мужчина убедил омичку сообщить ему номер банковской карты, который якобы нужен для получения пароля разблокировки. После выполненных действий пенсионерка получила смс-уведомление о списании с ее банковского счета 19 тысяч рублей.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Следователи городского отдела полиции №2 по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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