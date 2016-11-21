Омичи обсуждают порно-вечеринку в местном баре 18+

Тем не менее, омичи, в ходе обсуждения данного инцидента в соцсетях, усомнились в правдивости данной истории. Жители города, посещавшие бар, в котором якобы произошел данный инцидент, отмечают несоответствие интерьера заведения с тем, что видно на ролике. Кроме того, омские городские СМИ сообщают, что представители омского бара опровергли распространённую в социальных сетях информацию об этом происшествии.