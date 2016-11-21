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Омичи обсуждают порно-вечеринку в местном баре 18+

21 ноября 2016, 10:21
Шокирующий инцидент.

Омичи в социальных сетях обсуждают порно-вечеринку, которая прошла на минувших выходных, якобы в одном из баров нашего города.

Первоначально откровенный видеоролик, на котором девушка занимается оральным сексом с молодым человеком на барной стойке, был распространен среди пользователей посредством рассылки в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram.

Тем не менее, омичи, в ходе обсуждения данного инцидента в соцсетях, усомнились в правдивости данной истории. Жители города, посещавшие бар, в котором якобы произошел данный инцидент, отмечают несоответствие интерьера заведения с тем, что видно на ролике. Кроме того, омские городские СМИ сообщают, что представители омского бара опровергли распространённую в социальных сетях информацию об этом происшествии.

«О, времена! О, нравы!»

На сегодняшний день подобные истории не являются редкостью. Несколько месяцев назад другое шокирующее происшествие случилось в одном из ночных клубов Владивостока, где молодая пара занималась оральным сексом до тех пор, пока это действо не было прервано охранником заведения.


Кроме того, другой схожий инцидент произошел некоторое время назад в одном из клубов города Улан-Удэ, где полностью обнажившаяся пара занималась или имитировала половой акт непосредственно на барной стойке заведения.



Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: скриншот с видео

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