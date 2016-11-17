Рост тарифов для населения предложено заморозить на 5 лет

Отменить индексацию ряда тарифов для населения на 5 лет предложил в ходе Правительственного часа в Госдуме глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
«Суть заключается в следующем… Мы считаем, что монополии в последние годы тратили непомерно много денег, демонстрировали худшую эффективность среди всех производителей в России товаров и услуг. Поэтому мы считаем, что можно не индексировать на протяжении пяти лет существенным образом тарифы», - приводит
Глава ведомства уточнил, что при этом надо будет включить в доход всю экономию на издержках, которая есть в пределах одной компании. Такая модель дискуссионна и ее предложено обсудить на слушаниях в Госдуме.