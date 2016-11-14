ОАО «ОРИК» снова улучшает условия выдачи ипотечных займов!

Для того, чтобы Омичи могли не просто приобрести квартиру, но и сделать платеж по ипотеке как можно «легче», ОАО «ОРИК» запускает услугу «Моя ставка». Данная услуга позволяет снизить процентную ставку по ипотеке на 0,5 – 3% на усмотрение заемщика! Это дает возможность приобрести новостройку всего под 7,75% годовых, а вторичное жилье под 9,25%!



Для семей с тремя и более детьми предусмотрен дополнительный вычет из процентной ставки в размере 0,25 %. Таким образом для многодетных семей ставка по ипотеке может составить 7,5% годовых!