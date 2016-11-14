ОАО «ОРИК» снова улучшает условия выдачи ипотечных займов!

Во-первых, компания снижает процентные ставки, а во-вторых, расширяет возможности заемщиков по условиям уже действующих ипотечных продуктов.
В целях расширения возможностей омичей при выборе жилья для покупки ОАО «Омская региональная ипотечная корпорация» ведет регулярную работу по взаимодействию с застройщиками, по аккредитации застройщиков и новых объектов. Сегодня заемщикам ОАО «ОРИК» предлагает на выбор объекты в разных районах города. В списке есть Московка-2, Левый берег, Советский административный округ, Амурский поселок. Особенно приятно, что теперь омичи могут оформить ипотеку на новостройку под 10,75%
Но и на вторичное жилье снижены ставки по ипотечным займам*, так квартиру на вторичном рынке жилья можно приобрести всего под 12%!
Для того, чтобы Омичи могли не просто приобрести квартиру, но и сделать платеж по ипотеке как можно «легче», ОАО «ОРИК» запускает услугу «Моя ставка». Данная услуга позволяет снизить процентную ставку по ипотеке на 0,5 – 3% на усмотрение заемщика! Это дает возможность приобрести новостройку всего под 7,75% годовых, а вторичное жилье под 9,25%!
Для семей с тремя и более детьми предусмотрен дополнительный вычет из процентной ставки в размере 0,25 %. Таким образом для многодетных семей ставка по ипотеке может составить 7,5% годовых!
Кроме выгодной процентной ставки ОАО «ОРИК» помогает оформить перепланировку квартир и оформляет сделки, в которых участвуют несовершеннолетние собственники.
Деятельность ОАО «ОРИК» всегда направлена на увеличение доступности ипотеки все большему числу омских семей. Работать с проверенной компанией просто и выгодно. Доходы можно подтвердить справкой по форме ОАО «ОРИК».
Сопровождение компетентными специалистами ОАО «ОРИК» всех этапов ипотечной сделки позволит быть уверенными в ее законности и поможет сэкономить время и деньги.
Специалисты ОАО «Омская региональная ипотечная корпорация» в короткие сроки помогают таким заемщикам успешно решить их квартирный вопрос.
Получить более подробную информацию о компании «ОРИК», а также детально ознакомиться с новыми условиями предоставления займов можно на сайте
* Процентная ставка зависит от выбранной программы, размера первоначального взноса, суммы займа, наличия / отсутствия необходимых видов страхования. Подробные условия кредитования можно узнать на сайте орик.рф или по тел. 66-02-09.
** Кредитование осуществляет ОАО «ОРИК» по программам ОАО «АИЖК»
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