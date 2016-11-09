На Левобережье на улице лежит труп женщины



Информация об обнаружении тела женщины без признаков жизни в органы поступила от медицинских работников. На место трагического инцидента сразу же выехала следственно-оперативная группа. Также там ведут работы сотрудники полиции, участковые уполномоченные и патрульно-постовая служба.