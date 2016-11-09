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На Левобережье на улице лежит труп женщины

9 ноября 2016, 12:52
Устанавливается личность омички.

На Левобережье прямо на улице обнаружен труп женщины. Такое сообщение поступило сегодня утором в городской отдел полиции №2 в 09:05, пояснили порталу Gorod55.ru в пресс-службе УМВД России по городу Омску.


Информация об обнаружении тела женщины без признаков жизни в органы поступила от медицинских работников. На место трагического инцидента сразу же выехала следственно-оперативная группа. Также там ведут работы сотрудники полиции, участковые уполномоченные и патрульно-постовая служба.


В процессе дальнейшего расследования, в рамках назначенной проверки, установят причины смерти омички и другие обстоятельства трагедии.


Фото: vk.com/regik55

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