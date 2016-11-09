На Левобережье на улице лежит труп женщины

На Левобережье прямо на улице обнаружен труп женщины. Такое сообщение поступило сегодня утором в городской отдел полиции №2 в 09:05, пояснили порталу Gorod55.ru в пресс-службе УМВД России по городу Омску.
Информация об обнаружении тела женщины без признаков жизни в органы поступила от медицинских работников. На место трагического инцидента сразу же выехала следственно-оперативная группа. Также там ведут работы сотрудники полиции, участковые уполномоченные и патрульно-постовая служба.
В процессе дальнейшего расследования, в рамках назначенной проверки, установят причины смерти омички и другие обстоятельства трагедии.
Фото: vk.com/regik55