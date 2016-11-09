Более 12 килограммов наркотиков уничтожено в котельной

В январе 2016 года Ленинским районным судом г.Омска признаны виновными в приготовлении к незаконному сбыту психотропных веществ в крупном размере граждане Российской Федерации Лашин С.О., Даньяров А.Г. и Узлов К.Н. Данные лица создали и активно эксплуатировали лабораторию по производству синтетических психотропных веществ. Изготавливаемые вещества фигуранты сбывали на территории г. Омска. В сентябре 2014 года фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области в одном из гаражных кооперативов. В ходе личных досмотров и обысков было обнаружено и изъято свыше 360 г психотропного вещества амфетамин и лаборатория, предназначенная для производства данного вещества.