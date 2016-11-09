Более 12 килограммов наркотиков уничтожено в котельной

08 ноября 2016 г. в котельной МП «Тепловая компания» межведомственной комиссией в составе сотрудников УФСБ России по Омской области, УМВД России по Омской области, Министерства здравоохранения Омской области и Министерства природных ресурсов и экологии Омской области на основании вступивших в законную силу судебных решений уничтожено путем сожжения свыше 12 килограммов героина, гашиша и различных синтетических наркотических средств и психотропных веществ.
Данные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по Омской области в рамках проведенных оперативно-разыскных мероприятий. Производства по уголовным делам, в которых данные средства фигурировали в качестве вещественных доказательств, уже окончены. Лица, причастные к незаконному обороту данных наркотических средств, осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговоры вступили в законную силу.
В январе 2016 года Ленинским районным судом г.Омска признаны виновными в приготовлении к незаконному сбыту психотропных веществ в крупном размере граждане Российской Федерации Лашин С.О., Даньяров А.Г. и Узлов К.Н. Данные лица создали и активно эксплуатировали лабораторию по производству синтетических психотропных веществ. Изготавливаемые вещества фигуранты сбывали на территории г. Омска. В сентябре 2014 года фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области в одном из гаражных кооперативов. В ходе личных досмотров и обысков было обнаружено и изъято свыше 360 г психотропного вещества амфетамин и лаборатория, предназначенная для производства данного вещества.
Согласно приговору суда, Даньярову А.Г назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, Лашину С.О. в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, Узлову К.Н. - 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительных колониях строгого и общего режимов.
В феврале 2016 года Калачинским городским судом Омской области признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере гражданин Российской Федерации Ющенко В.Н. Он приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В августе 2015 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Ющенко В.Н. задержан сотрудниками Управления на федеральной автотрассе. В ходе осмотра автомобиля, на котором он следовал в г.Новосибирск, был обнаружен и изъят сверток с героином общей массой 607,5 г.
В декабре 2015 года Омским областным судом признан виновным в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима гражданин Российской Федерации Крайзер В.А.
Согласно материалам уголовного дела, бывший старший оперуполномоченный УФСКН России по Омской области Крайзер В.А в мае 2015 года был задержан сотрудниками Управления после пересечения Государственной границы Российской Федерации. При обследовании его автомобиля в технической полости багажного отделения обнаружены и изъяты 3 полимерных свертка, содержащие 1503,2 г героина.
В мае 2016 года Центральным районным судом г. Омска признан виновным в покушении на незаконный сбыт и хранение наркотических средств в особо крупном размере гражданин России Пономарев К.В. Ему назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В сентябре 2015 года в ходе личного досмотра Пономарева К.В., а также места его проживания были обнаружены и изъяты полимерные пакеты и свертки, содержащие гашиш общей массой 3 979 г и синтетические наркотические средства общей массой 47,35 г.
Источник: пресс-служба УФСБ России по Омской области