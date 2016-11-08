Омичи помогут мэрии потратить более 20 миллионов рублей

В Омске в грядущем 2017 году на освещение будет направлено свыше 21 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
Отмечается, что данная сумма девятикратно превышает расходы нынешнего 2016 года. Кроме того, обращается внимание на тот факт, что в обязательном порядке при возведении новых объектов будет учитываться мнение жителей.
Ожидается, что общая сумма ассигнований будет не меньше 21,6 миллионов рублей. В ходе процессов проектирования и строительства новых объектов инженерной инфраструктуры наряду с предписаниями контрольно-надзорных органов будут учитываться обращения горожан.
В первую очередь линиями наружного освещения планируется обеспечить подходы к социальным учреждениям, в частности больницам, детским садам, школам и учреждениям культуры.
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