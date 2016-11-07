Рубль падает несмотря на рост нефтяных котировок

Нефтяные котировки показывают незначительный рост после ранее произошедшего падения. В частности, «черное золото» марки Brent достигало сегодня на максимуме 46,30 доллара за баррель, что на $1 ниже стоимости, которая была у этого сорта нефти 3 ноября. Аналогичным образом обстоит с ценой сырья марки WTI, которая на максимуме достигала уровня $44,84.