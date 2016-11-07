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Рубль падает несмотря на рост нефтяных котировок

7 ноября 2016, 17:40
Ситуация на мировом рынке.

Сегодня, 7 ноября, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с конца сентября превысил отметку в 64 рубля.

Стоит отметить, что сегодня американская валюта на максимуме достигала 64,16 рубля, на закрытии прошлый торгов курс одного доллара составлял 63,58 рубля. Евро, в свою очередь, вплотную подбирался к 71 рублю, добравшись на максимуме до уровня 70,98 рубля.

В последний раз американская валюта поднималась выше уровня 64 рублей 28 сентября, тогда курс доллара поднимался до 64,081 рубля.

Нефтяные котировки показывают незначительный рост после ранее произошедшего падения. В частности, «черное золото» марки Brent достигало сегодня на максимуме 46,30 доллара за баррель, что на $1 ниже стоимости, которая была у этого сорта нефти 3 ноября. Аналогичным образом обстоит с ценой сырья марки WTI, которая на максимуме достигала уровня $44,84.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: investing.com

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