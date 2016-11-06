В Омске спасали младенца, оставленного на парковке в машине на морозе

Как сообщается, с момента, как малыша заметили в машине, до того, как пришел водитель, прошло около часа. На улице было около 11 градусов мороза. Очевидец уточняет, что в тот момент, когда в салоне заметили ребенка, корпус автомобиля марки Lifan был холодный, капот был холодный. «Ребенок уже давно находился в ней», - посчитала женщина. Она побежала в ТЦ к охране, попросила найти владельца машины.