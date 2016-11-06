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В Омске спасали младенца, оставленного на парковке в машине на морозе

6 ноября 2016, 09:25
Неравнодушные граждане мимо не прошли.

В субботу вечером на парковке ТЦ «Триумф» развернулась операция по спасению малыша, запертого в холодном автомобиле на парковке. Видео публикует LIFE.

Как сообщается, с момента, как малыша заметили в машине, до того, как пришел водитель, прошло около часа. На улице было около 11 градусов мороза. Очевидец уточняет, что в тот момент, когда в салоне заметили ребенка, корпус автомобиля марки Lifan был холодный, капот был холодный. «Ребенок уже давно находился в ней», - посчитала женщина. Она побежала в ТЦ к охране, попросила найти владельца машины.

Пока искали водителя, прошло еще около часа. После голосового сообщения к автомобилю вышел мужчина, достал малыша и начал ходить с ним по стоянке. На просьбы окружающих согреть ребенка, последовала ненормативная лексика.

Напоминаем, что синоптики прогнозируют в ближайшие дни усиление морозов, местами до -20. Будьте осторожны!

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