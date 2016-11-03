Абонентам Tele2 отвечают в Telegram через 7 секунд

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги абонентского обслуживания в III квартале 2016 года. Быстрее всего абоненты получают ответы при обращении в мессенджере Telegram.
Среднее время ожидания ответа оператора при обращении с помощью мессенджера Telegram в третьем квартале составило 7 секунд. Консультации через мессенджер проводят сотрудники контактного центра оператора, прошедшие специальную программу обучения. Tele2 стала первым российским оператором сотовой связи, обеспечивающим абонентам поддержку через приложение Telegram. Для того, чтобы получить консультацию специалистов Tele2 в Telegram, достаточно в меню «поиск контактов» ввести Tele2_support и отправить сообщение в чат с оператором. Специалисты наделены широкими полномочиями, что позволяет им самостоятельно решать даже самые сложные проблемы клиентов в кратчайшие сроки.
Консультации в Telegram доступны как частным, так и корпоративным клиентам оператора. Также появился новый ресурс: онлайн-чат на
При звонках в контактный центр на линию 611 время ожидания ответа в третьем квартале снизилось почти на треть по сравнению со средним временем ожидания в первом полугодии и составило 20,6 секунды.
При этом наметился тренд к снижению числа обращений в звонковый центр. Все больше абонентов пользуются сервисами самообслуживания. «Личным кабинетом» можно воспользоваться не только на сайте оператора, но и в мобильном приложении «Мой Tele2» для iOS и Android. Здесь можно управлять тарифом и услугами, получать детализированную информацию о состоянии счета, просматривать историю платежей, пополнять баланс без комиссии с помощью банковской карты или настроить услугу «Автоплатеж».
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«Сохранение высокого уровня сервиса – одна из наших приоритетных задач. Мы с радостью помогаем нашим абонентам, используя при этом все доступные каналы – от традиционного звонкового центра, до предоставления обратной связи через форумы, социальные сети и Telegram. Наша статистика показывает – после обращения за консультацией более 95% абонентов ставят нам оценку «отлично», подтверждая высокое качество абонентского обслуживания в Tele2».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает 38,9 миллиона абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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