Сколько можно накопить за год?

В каждом втором учебнике по финансам можно встретить размышления о том, что любому человеку под силу откладывать 10% своего дохода.
На первый взгляд, на десяти процентах экономии особо далеко не уедешь. Однако опыт богатых стран полностью это опровергает. Норма сбережения в семьях США, Германии, Японии последние полвека колеблется около этой самой 10%-ной отметки. И ничего — накопленных капиталов им хватает, чтобы держаться в лидерах мировой экономики.
Оценить свои силы в деле накопления денег очень просто. Нужно прибегнуть к формуле: «10% дохода умножаем на количество месяцев». Таким образом, за год можно накопить как минимум 1,2 месячной зарплаты (или пенсии).
Но если вести учет расходов, то неожиданно обнаруживаются резервы в размере до 30% дохода — причем без падения качества жизни!
Как правило, максимально людям удается откладывать до 40% дохода — такую сумму банки закладывают при расчете кредитов (это максимум, что может отрывать от себя средний заемщик, не сползая в долговую яму). Банковский депозит (причем не важно: рублевый или валютный) позволяет гарантированно защитить деньги от обесценивания.
Средняя зарплата по стране у нас — около 30 тысяч рублей, в столице — под 60 тысяч. Получается, что семья из двух человек может откладывать по 5-10 тысяч в месяц, совершенно не напрягаясь.
Для инвестиций на срок до 1 года лучше всего подходят консервативные стратегии, основанные на следующих инструментах:
— Депозиты. Один из наиболее надежных инструментов для сохранения денег. На коротком сроке влияние инфляции на капитал будет незначительным. На рынке сегодня еще можно найти вклады с доходностью до 10% годовых.
— Облигации. Также довольно надежный инструмент, который сопоставим по доходности по вкладам, а порой и выше. В частности, государственные облигации федерального займа (ОФЗ) имеют ставку купона 9% годовых, а инвестирование в этот инструмент 400 тыс. рублей через Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) предполагает при соблюдении его правил дополнительно получение налогового вычета в размере 13% от вложений.
Таким образом, совокупный потенциал может составить примерно 21% в первый год инвестиций. Правда, в случае покупки облигаций на ИИС с целью получения дополнительного налогового вычета следует учитывать требование не-вывода средств с этого счета в течение трех лет с момента его открытия.
— Структурные продукты с полной защитой. Это продукты, основанные на инструментах фондового рынка с минимальными рисками: в худшем случае вы вернете назад свои деньги без потерь.
В рамках этого инструмента часть средств направляется на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, а вторая используется для более рискованных инвестиционных инструментов. При этом соотношение этих частей высчитывается таким образом, чтобы даже при нереализованном потенциале «инвестиционной» части доходность по «защитной» могла обеспечить инвестору возврат его капитала. Потенциально структурные продукты с защитой позволяют рассчитывать на доходность до 15% годовых.
Условными недостатками инструмента являются его срочность (как и депозит, структурный продукт не предусматривает возможность досрочного закрытия с сохранением накопленной доходности), а также относительно высокий порог входа – от 300 тыс. рублей.
Экспертное мнение директора Омского филиала БКС Премьер, Ирины Маховой.
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