Сколько можно накопить за год?

В рамках этого инструмента часть средств направляется на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, а вторая используется для более рискованных инвестиционных инструментов. При этом соотношение этих частей высчитывается таким образом, чтобы даже при нереализованном потенциале «инвестиционной» части доходность по «защитной» могла обеспечить инвестору возврат его капитала. Потенциально структурные продукты с защитой позволяют рассчитывать на доходность до 15% годовых.