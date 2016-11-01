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Омичи перешли на бесплатное питание

1 ноября 2016, 13:41
Дополнительное льготное питание.

В Омской области бесплатное дополнительное питание получают около 7 тысяч детей. В связи с этим из областного бюджета в этом году выделено более 41,7 миллионов рублей, сообщает Омская Губерния.

Питание в виде кисломолочной продукции, творога, молочных киселей, адаптированной смеси, а также сухой инстантной молочной смеси для беременных, можно получить в пунктах раздач детских поликлиниках и государственных аптеках, оформив соответствующее разрешение по имеющимся медицинским показателям в детском медучреждении.

К таким показаниям, прежде всего, относятся дети, находящиеся на искусственном или смешанном вскармливании, которым диагностируется анемия (уровень гемоглобина ниже 110 г/л), гипотрофия (с дефицитом массы тела более 10 процентов), рахит, нарушения ЖКТ, пищевая аллергия.

На льготный «прикорм» имеют право дети, имеющие при рождении экстремально низкую и очень низкую массу тела, а также рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей.

Из общего количества детей, получающих питание на молочных кухнях более 1300 получают кисломолочную продукцию, 1650 детей – творог, 1700 детей – молочный кисель. Две тысячи триста юных омичей ежемесячно получают сухую смесь, а 245 женщин получают сухую быстрорастворимую смесь для беременных и кормящих матерей.

Планируется, что действие данной меры социальной поддержки материнства и детства будет сохранена и в следующем, 2017 году.


Фото: иллюстрация

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