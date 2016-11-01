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Большегруз, уходивший от погони сотрудников ДПС, вылетел в кювет

1 ноября 2016, 16:47
Видео случившегося.

В минувшие выходные под Омском водитель большегруза, уходя от погони сотрудников ДПС, допустил вылет автомобиля «МАЗ» в кювет.

На стационарном весовом контроле автодороги Тюмень – Омск к сотрудникам ГИБДД обратился водитель, который сообщил, что стал очевидцем ДТП на улице 2-я Солнечная, спровоцировал которую большегруз «МАЗ», направляющийся как раз в их сторону.

Некоторое время спустя, на большой скорости мимо полицейских проехало указанное транспортное средство. Инспекторы ДПС начали преследовать «МАЗ», водитель которого не реагировал на требования остановиться. Проехав несколько километров, управлявший большегрузом мужчина 1983 года рождения не справился с управлением, автомобиль оказался в кювете.

Отмечается, что у правонарушителя имелись признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования водитель «МАЗа» отказался, в связи с чем в отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч.1ст.12.26 КоАП РФ. Также составлены административные протоколы за невыполнение требования уступить дорогу на перекрестке транспорту, пользующемуся правом преимущественного проезда, а также за то, что мужчина покинул место ДТП, участником которого он являлся.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД по Омской области

#Новости#ДТП#Общество#Авто
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