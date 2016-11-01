Большегруз, уходивший от погони сотрудников ДПС, вылетел в кювет

Отмечается, что у правонарушителя имелись признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования водитель «МАЗа» отказался, в связи с чем в отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч.1ст.12.26 КоАП РФ. Также составлены административные протоколы за невыполнение требования уступить дорогу на перекрестке транспорту, пользующемуся правом преимущественного проезда, а также за то, что мужчина покинул место ДТП, участником которого он являлся.