Омичи украли 15 миллионов рублей из аэропорта, решение суда

Из зала суда: в мае этого года по обоюдному сговору двое жителей Омска решили похитить ценный груз, который должен был доставить специальный транспорт на омский аэропорт. Ценный груз, а именно ювелирные изделия и денежные средства в виде иностранной валюты, принадлежали столичной фирме и должны быть переданы в омские ювелирные магазины. Для осуществления своей цели Гусев и Волобуев тщательно подготовились, а именно досконально изучили время передвижения транспортных средств из аэропорта, купили себе автомобиль для перевозки краденого имущества.