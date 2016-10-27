Омичи украли 15 миллионов рублей из аэропорта, решение суда

Два омича решили выехать из города с похищенными драгоценностями и иностранной валютой на общую сумму более 15-ти миллионов рублей, но были задержаны полицейскими.
В Омске вступил в законную силу приговор Кировского районного суда в отношении двух омичей. 40-летний Алексей Гусев и 43-летний Александр Волобуев признаны виновными по ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере», сообщает сайт областной прокуратуры.
Из зала суда: в мае этого года по обоюдному сговору двое жителей Омска решили похитить ценный груз, который должен был доставить специальный транспорт на омский аэропорт. Ценный груз, а именно ювелирные изделия и денежные средства в виде иностранной валюты, принадлежали столичной фирме и должны быть переданы в омские ювелирные магазины. Для осуществления своей цели Гусев и Волобуев тщательно подготовились, а именно досконально изучили время передвижения транспортных средств из аэропорта, купили себе автомобиль для перевозки краденого имущества.
В утреннее время 17 мая Гусев и Волобуев выследили выезжающий из ворот контрольно-пропускного пункта аэропорта грузовой автомобиль и, предположив, что в нем находится ценное имущество, последовали за ним. Улучив удобный момент, когда водитель "ЗИЛа" отвлекся, Гусев похитил из кузова автомобиля пластиковый контейнер, в котом находились драгоценности на сумму более 1 млн рублей и денежные средства (200 тысяч евро).
Скрывшись с места преступления, два товарища решили часть похищенного имущества потратить на личные нужды. Содержимое похищенного контейнера уменьшилось на 2 миллиона рублей. Прихватив остальное, друзья захотели уехать из города, но были задержаны.
В итоге, суд принял решение о наказании Гусева на срок 4,5 лет в виде лишения свободы, а Волобуеву – 4 года и 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием каждому в виде ограничения свободы на 1 год.
Также суд вынес постановление о взыскании с обоих преступников более 3,4 млн рублей, а также изъять автомобиль, на котором было совершено преступления, и в качестве компенсации материального ущерба передать все собственнику.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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