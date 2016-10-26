Мэрия Омска может получить 15 млн после продажи городского имущества

Сегодня на заседании Омского Городского совета восемь объектов были включены в программу приватизации на 2017 год. Еще три помещения было решено приватизировать в 2018-2019 годах. В перечне в основном подвальные и цокольные помещения зданий.
По словам Евгения Асташова, заместителя Мэра г. Омска, приватизация недвижимого имущества позволит получить доход в бюджет города по 15 млн. рублей за каждый период. По мнению некоторых депутатов, важно в процессе приватизации не допустить распродажи по низкой цене, нельзя разбазаривать городское имущество. Мэрия убеждена, что такого не будет.
«Это оценочная стоимость , которую мы предварительно предполагаем. Реально, какую оценку произведет независимый эксперт я сказать не могу»,- подчеркнул Евгений Асташев.
Кроме того, Омский горсовет принял решение включить в Программу приватизации муниципального недвижимого имущества города Омска на 2017 год 95 объектов электроснабжения. Все они будут внесены в уставный капитал АО «Омскэлектро».
Фото: Андрей Кутузов