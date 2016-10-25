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BMW, Mercedes и еще три иномарки сгорели при пожаре в Омске

25 октября 2016, 13:39
Происшествие в Центральном округе.

Появились подробности пожара, который произошел вчера вечером на СТО, располагающейся в Центральном округе Омска на улице 5 Северная.

Сообщение о пожаре на улице 5 Северная на пульт диспетчера поступило в 21:52. В здании СТО, где случилось возгорание, находились ремонтная зона, складские и административно-бытовые помещения, а также пристроенные кирпичная баня и мойка.

На момент пожара в здании автотехцентра на ремонтном обслуживании находились пять автомобилей – BMW X5, Toyota Corolla, Mercedes-Benz, а также микроавтобусы марок Nissan и Hyundai.

К прибытию на место происшествия первых пожарных подразделений пламя охватило СТО и мойку. Отмечается, что условием для развития пожара послужило позднее обнаружение воспламенения, а также несвоевременное сообщение о нем.

К тушению этого пожара привлекались 52 человека личного состава, 12 единиц техники. Продолжается ликвидация последствий случившегося – пролив конструкций. Позже будут установлены причины возгорания, а также оценен материальный ущерб.


По материалам пресс-службы ГУ МЧС РФ по Омской области

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