BMW, Mercedes и еще три иномарки сгорели при пожаре в Омске

Появились подробности
Сообщение о пожаре на улице 5 Северная на пульт диспетчера поступило в 21:52. В здании СТО, где случилось возгорание, находились ремонтная зона, складские и административно-бытовые помещения, а также пристроенные кирпичная баня и мойка.
На момент пожара в здании автотехцентра на ремонтном обслуживании находились пять автомобилей – BMW X5, Toyota Corolla, Mercedes-Benz, а также микроавтобусы марок Nissan и Hyundai.
К прибытию на место происшествия первых пожарных подразделений пламя охватило СТО и мойку. Отмечается, что условием для развития пожара послужило позднее обнаружение воспламенения, а также несвоевременное сообщение о нем.
К тушению этого пожара привлекались 52 человека личного состава, 12 единиц техники. Продолжается ликвидация последствий случившегося – пролив конструкций. Позже будут установлены причины возгорания, а также оценен материальный ущерб.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС РФ по Омской области