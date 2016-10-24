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Половину омских дорог отремонтируют за два года, расширят полосы

24 октября 2016, 10:26
Места концентрации дорожно-транспортных происшествий уменьшат наполовину.

Накануне в Москве прошел круглый стол по подготовке в 35 российских регионах программы "Безопасные и качественные дороги". От Омской области на мероприятии присутствовали зампред правительства Омской области Станислав Гребенщиков и начальник Управления дорожного комплекса регионального Минстроя и ЖКХ Дмитрий Христолюбов.

Представлены предварительные проекты 27 программ, один из рассмотренных проектов - Омской области, где за ближайшие два года планируется привести в порядок половину омских дорог, также уменьшить места концентрации дорожно-транспортных происшествий на 50 процентов, сообщают на Омской Губернии. По словам первого замминистра транспорта России Евгения Дитриха, главная задача программы - дать жителям качественные и безопасные дороги, расширить полосы движения и создать условия, способствующие снижению количества автоаварий. Напомним, ранее портал Gorod55 сообщал, что 30% ДТП на дорогах происходят из-за качества дорожного полотна.

По условиям программы, ежегодно Омский регион как город-миллионник будет получать по одному миллиарду на развитие и улучшение дорожной инфраструктуры. Проект региональной программы должен быть согласован в Минтрансе России до 27 октября, а до 15 ноября специалисты областного проектного офиса должны подготовить перечень дорожных объектов, которые войдут в программу. В экспертный состав от областного министерства войдут министр Александр Бирюков и его заместитель Александр Фрикель; от городской администрации - замдиректора департамента транспорта и его заместитель Евгений Фомин.

Фото: Андрей Кутузов

#Новости#Недвижимость#Дороги#Стройка#Общество
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