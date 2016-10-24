К Земле мчится огромное небесное тело, катастрофа через 278 дней

В зарубежной прессе появилась информация, что через 278 дней с Землей сблизится гипотетическая планета Нибиру, гравитационное поле которой приведет к серии катаклизмов, способных изменить привычный уклад жизни нашей цивилизации.
Здесь надо отметить, что Нибиру или планета Х в настоящее время официально не открыта. Ее существование остается гипотезой, ни оптические телескопы, ни радиотелескопы, либо другие средства наблюдения эту планету в космосе не фиксировали.
Существование крупного транснептунового объекта на границе Солнечной системы некоторые ученые признают, и некоторые – нет. Косвенным доказательство наличия в космосе «блуждающей планеты» являются гравитационные возмущения, встречающиеся в районе Пояса Койпера.
Так вот, исследователи неким образом вычислили траекторию пока «не пойманной» планеты и установили, что Нибиру сблизится с Землей и вызовет глобальные катаклизмы на нашей планете. Причина: массивность планеты Х. Гравитационное воздействие неизбежно приведет к сопряжению не в пользу более малого объекта, коим в данном случае является Земля.
В частности, по словам ученых, изменится скорость вращения Земли. Замедление составит один градус в день, и в конечно итоге достигнет 25,3 градуса. Произойдет дестабилизация крупных ледников, находящихся в районе Южного пояса и Гренландии, произойдет смещение магнитных полюсов.
Далее ученые пугают уже совершенно нереальными вещами: подъем уровня воды в океанах, штормы, цунами, активность всех крупных вулканов на планете. В общем, будем надеяться, что гипотеза ученых так и останется гипотезой.
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