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Звезда подиумов Ирина Шейк обнажилась на природе 18+

22 июля 2016, 08:35
Поклонники в восторге.

Популярная российская модель Ирина Шейк поразила своих поклонников в социальной сети Instagram откровенностью последней опубликованной фотографии.

Снимок, на котором манекенщица предстала практически в обнаженном виде, собрал уже практически 240 тысяч лайков. В комментарии к фотографии Шейк написала: "Catching some sun" (ловлю солнце).

Снимок вызвал большой резонанс, его прокомментировали уже почти 4 тысячи раз. При этом подавляющая часть пользователей не устает восхищаться данными российской модели, тело которой называют "идеальным".


Стоит отметить, что в последнее время Ирина стала чаще обычного радовать поклонников новыми пикантными фотографиями. Несколькими днями ранее модель опубликовала снимок с известным фотографом Мертом Аласом, в кадре они предстали полуобнаженными.


Фото: instagram.com/irinashayk

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