Звезда подиумов Ирина Шейк обнажилась на природе 18+

Популярная российская модель Ирина Шейк поразила своих поклонников в социальной сети Instagram откровенностью последней опубликованной фотографии.
Снимок, на котором манекенщица предстала практически в обнаженном виде, собрал уже практически 240 тысяч лайков. В комментарии к фотографии Шейк написала: "Catching some sun" (ловлю солнце).
Снимок вызвал большой резонанс, его прокомментировали уже почти 4 тысячи раз. При этом подавляющая часть пользователей не устает восхищаться данными российской модели, тело которой называют "идеальным".
Стоит отметить, что в последнее время Ирина стала чаще обычного радовать поклонников новыми пикантными фотографиями. Несколькими днями ранее
Фото: instagram.com/irinashayk