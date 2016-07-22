В Омске оцепили Нефтяники из-за подозрительного предмета

Накануне в Омске движение возле Советского исполкома было перекрыто стражами порядка в связи с обнаружением подозрительного предмета.
Силовики перекрыли движение по улице проспект Мира, где в ходе проведения работ по замене труб на пересечении улиц Нефтезаводская и проспект Мира был обнаружен странный предмет, который приняли за боевой снаряд.
Полицейскими был оцеплен район, а также вызваны саперы. Последние, прибыв на место, установили, что обнаруженный предмет - старый газовый баллон, а не взрывчатое вещество. После этого оцепление было снято, а движение восстановлено.
Фото: vk.com/chp55