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В Омске оцепили Нефтяники из-за подозрительного предмета

22 июля 2016, 07:37
Возле Советского исполкома.

Накануне в Омске движение возле Советского исполкома было перекрыто стражами порядка в связи с обнаружением подозрительного предмета.

Силовики перекрыли движение по улице проспект Мира, где в ходе проведения работ по замене труб на пересечении улиц Нефтезаводская и проспект Мира был обнаружен странный предмет, который приняли за боевой снаряд.

Полицейскими был оцеплен район, а также вызваны саперы. Последние, прибыв на место, установили, что обнаруженный предмет - старый газовый баллон, а не взрывчатое вещество. После этого оцепление было снято, а движение восстановлено.



Фото: vk.com/chp55

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