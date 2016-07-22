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В Омске 2-летний ребенок выпал из окна многоэтажки на проспекте Маркса

22 июля 2016, 12:27
Оставили без присмотра.

Информация о произошедшем поступила в полицию 21 июля около 16 часов. Двухлетнего ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу с диагнозом кататравма.

Опрос родителей и очевидцев выявил следующее: 2-летний мальчик выпал из окна 3-этажного дома по проспекту Маркса. Малыша на несколько минут оставили без присмотра в комнате. По предварительной информации, он забрался на подоконник и сорвался вниз. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

Установлено, что семья, в которой проживает пострадавший мальчик, благополучная, родители к ответственности ранее не привлекались. По факту произошедшего проводится проверка.

Полиция напоминает родителям:

Если в квартире есть малолетние дети, не оставляйте окна открытыми, не позволяйте детям стоять на подоконниках, уберите от окон мебель, не оставляйте детей без присмотра! Москитная сетка ненадежна, наоборот – ребенок думает, что он в безопасности и облокачивается о нее. Поставьте на окна фиксаторы, не позволяющие детям открывать окна шире, чем на несколько сантиметров.


По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация

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