В Омске 2-летний ребенок выпал из окна многоэтажки на проспекте Маркса

Если в квартире есть малолетние дети, не оставляйте окна открытыми, не позволяйте детям стоять на подоконниках, уберите от окон мебель, не оставляйте детей без присмотра! Москитная сетка ненадежна, наоборот – ребенок думает, что он в безопасности и облокачивается о нее. Поставьте на окна фиксаторы, не позволяющие детям открывать окна шире, чем на несколько сантиметров.