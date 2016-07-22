Тепло ли Тебе, девица?..

Лето в самом разгаре. В наших домах, квартирах тепло и уютно. Но лето у нас в Сибири очень короткое и не за горами дождь, слякоть, холод и самое главное для всех – непонятные сроки включения центрального отопления.
Хочется иметь тепло в доме независимо от официально установленных сроков. Для того чтобы создать необходимые климатические условия в наших домах, давным-давно придумана система умных теплых полов. Многие про них знают, но не все в курсе, насколько широко их применение.
Не будем углубляться в технические характеристики данного вида изделия. Они будут подобраны для каждой ситуации индивидуально. Грамотные специалисты сети магазинов электрики по доступным ценам «Розетка+» помогут выбрать теплый пол под ваши идеи и замыслы.
А вот вариантов использования систем теплого пола очень много.
1. Теплый пол в ванной комнате
Очень приятно, выйдя из душа, наступить на теплую кафельную плитку. К примеру, теплый пол в ванной комнате способен значительно повысить уровень комфортного проживания во всем жилище, снижая влажность и поддерживая температуру воздуха на комфортном уровне.
2. Теплый пол в детской
Плюсом для установки теплого пола в детской очень много. Дети большую часть времени проводят, играя на полу, поэтому многие родители стараются обустроить для них напольное покрытие с подогревом. Система «теплый пол» дает возможность автоматически регулировать температуру в детской, в отличие от обычной системы отопления. Если за окном прохладно, можно задать необходимую программу и изменить температуру до комфортной, чтобы ребенок не замерз.
Теплые полы для детской комнаты намного меньше сушат воздух по сравнению с отоплением от батарей и котлов. При отоплении от пола циркуляция частичек пыли в помещении значительно ниже, нежели от радиаторов. Это хороший вариант для детского организма, для тех людей, кто страдает аллергией или астмой.
3. Теплый пол в прихожей под плитку
Устанавливая маленький островок теплого пола в прихожей, вы решаете множество проблем. Например, теплый воздух защищает от сквозняков из входной двери, уменьшает количество уборок, нет сырости у входной двери, так как очень быстро высыхают любые лужи и капли воды с обуви и зонтов. Теплый пол также служит быстрой сушкой обуви без деформации.
4. Прогрев грунта в теплице или парнике
Каждый садовод или огородник хотел бы, чтобы те растения, которые он культивирует, развивались быстро и качественно. И если традиционные радиаторы и конвекторы прогревают только воздух внутри конструкции, то современные системы теплого пола позволяют прогреть грунт, а вместе с ним и корневую систему растений. Это позволяет получить наиболее качественный и богатый урожай. А применение в составе таких устройств современных терморегуляторов помогает точно регулировать температуру прогрева.
Нагревательный электрический кабель устанавливается в траншею, дно которой выложено при помощи теплоизоляционного материала с отражающим слоем. После этого он засыпается слоем плодородного грунта толщиной не менее 25-40 сантиметров, а затем через термостат подключается к электрической сети.
5. Теплый пол на балконе или лоджии
Для того чтобы балкон стал уютным и теплым помещением, необходимо грамотно продумать его утепление. Во-первых, следует установить теплые рамы со стеклопакетами, во-вторых, проложить утеплитель по стенам, на парапете, и тогда дополнительным элементом обогрева выступает теплый пол. В результате, если все сделать правильно, балкон превратится в кабинет или станет местом для отдыха, для проведения спортивных занятий. Благодаря системе «теплый пол» на балконе создаются комфортные условия – особенно этот момент актуален при совмещении лоджии с комнатой.
И это еще не все варианты использования теплого пола в нашей жизни. Широко применяются системы теплых полов в автономном обогреве дачных домов, бань, тротуарных дорожек, крыш и т. д.
Если вы задумались над вопросом, какой установить теплый пол, как рассчитать метраж, сколько это стоит, то звоните специалистам магазина «Розетка+» или приходите по следующим адресам:
ул. Степанца, д. З, тел. (3812) 903-915
ул. Я. Гашека, д. 16/1, тел. (3812) 290-269
пр. К. Маркса, д. 18/22, тел. (3812) 39-59-69
На правах рекламы