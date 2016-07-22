Тепло ли Тебе, девица?..



2. Теплый пол в детской

Плюсом для установки теплого пола в детской очень много. Дети большую часть времени проводят, играя на полу, поэтому многие родители стараются обустроить для них напольное покрытие с подогревом. Система «теплый пол» дает возможность автоматически регулировать температуру в детской, в отличие от обычной системы отопления. Если за окном прохладно, можно задать необходимую программу и изменить температуру до комфортной, чтобы ребенок не замерз.

Теплые полы для детской комнаты намного меньше сушат воздух по сравнению с отоплением от батарей и котлов. При отоплении от пола циркуляция частичек пыли в помещении значительно ниже, нежели от радиаторов. Это хороший вариант для детского организма, для тех людей, кто страдает аллергией или астмой.