Пятьдесят судов во главе со стругом Ермака устроят шоу на Иртыше



На главной сцене праздника артисты Омского государственного музыкального театра представят отрывок из балета «Бухгольц», премьера которого запланирована в дни празднования юбилея города.

С 15:00 на главной сценической площадке будет проходить праздничная концертная программа, в которой примут участие исполнители из районов Омской области, муниципальные коллективы, лауреаты Межрегионального фестиваля культуры российских немцев.

Молодежную музыкальную программу продолжит выступление группы «Вроцлавский коктейль» (Польша).