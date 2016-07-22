Пятьдесят судов во главе со стругом Ермака устроят шоу на Иртыше

6 августа в 14:30 на берегу Иртыша вблизи Омской крепости будет проходить водное театрализованное представление «Дорогами Бухгольца».
Как сообщили в департаменте культуры администрации города, зрелище начнется с театрализованной инсталляции, изображающей первые поселения в Сибири. В исторической зарисовке примут участие представители татаро-башкирского коллектива «Умырзая», Сибирского центра казахской культуры «Молдир», общественной организации «Кованая рать», казачьего центра «Станица Радонежская».
«Художественное оформление пространства, национальный колорит костюмов, демонстрация традиций и культуры народов, проживающих на территории Западной Сибири, сделают театрализованную зарисовку яркой и самобытной», — сообщила режиссер проекта Ирина Галькова.
Затем на водной глади появится группа больших и малых парусников под предводительством казачьего струга «Ермак». Реконструированное парусно-гребное судно прибудет из Барнаула.
Театрализованное представление с участием струга «Ермак» и пятидесяти водных судов будет сопровождаться хореографической сюитой «Моя Родина — Сибирь» в исполнении Сибирского хореографического ансамбля «Русь» и артистов Лицейского театра. «Зрителей ждет эффектное водное действо с участием нескольких десятков судов, а также появление артиста в образе основателя Омска Ивана Бухгольца», — отметила режиссер Ирина Галькова.
На главной сцене праздника артисты Омского государственного музыкального театра представят отрывок из балета «Бухгольц», премьера которого запланирована в дни празднования юбилея города.
С 15:00 на главной сценической площадке будет проходить праздничная концертная программа, в которой примут участие исполнители из районов Омской области, муниципальные коллективы, лауреаты Межрегионального фестиваля культуры российских немцев.
Молодежную музыкальную программу продолжит выступление группы «Вроцлавский коктейль» (Польша).
Кульминацией водной феерии в Омской крепости станет праздничный фейерверк, который начнется в 22:00.
Источник: admomsk.ru