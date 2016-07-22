Омич Шлеменко выиграл суд против США и возвращается в Bellator

Александр Шлеменко оценил такое решение американского суда, как «нашу полную победу… победу всего омского спорта», - сообщил спортсмен пресс-службе Минспорта Омской области .



Кроме того, касательно своего будущего, Шлеменко отметил, что у него есть «замороженный» контракт с Bellator. Также омич отметил, что ранее в США он встречался со Скоттом Кокером, который возглавляет спортивную организацию, он пожелал Александру удачи и отметил, что в Bellator ждут его возвращения. На ринг наш боец может выйти уже осенью.

