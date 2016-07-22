Омич Шлеменко выиграл суд против США и возвращается в Bellator

Иск омского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко к Атлетической комиссии Калифорнии был частично удовлетворен американским судом, который сократил срок дисквалификации спортсмена до девяти месяцев с трех лет, сообщает MMAFighting.
В марте прошлого года в допинг-пробе, сданной Шлеменко перед февральским боем с Мелвином Манхофом, уровень тестостерона значительно превышал допустимый показатель. В результате победа Александра над Манхофом была не зачтена, бой признан несостоявшимся.
Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала нашего спортсмена три года, а также оштрафовала на сумму в 10 тысяч долларов. После чего Шлеменко подал документы в суд для обжалования вынесенного решения.
Согласно решению американского суда, Атлетическая комиссия могла отстранить Шлеменко только до 28 февраля нынешнего года, когда у омского бойца истек срок действия лицензии в Bellator. Омич может вернуться к выступлениям в Северной Америки после уплаты штрафа, размер которого сократился вдвоем – до 5 тысяч долларов.
Александр Шлеменко оценил такое решение американского суда, как «нашу полную победу… победу всего омского спорта», - сообщил спортсмен пресс-службе
Кроме того, касательно своего будущего, Шлеменко отметил, что у него есть «замороженный» контракт с Bellator. Также омич отметил, что ранее в США он встречался со Скоттом Кокером, который возглавляет спортивную организацию, он пожелал Александру удачи и отметил, что в Bellator ждут его возвращения. На ринг наш боец может выйти уже осенью.
Фото: vk.com/russianstorm