В Омске два голых малыша гуляют по карнизу многоэтажки

Накануне в соцсетях очевидцы опубликовали фотографию, на которой два маленьких ребенка без одежды стоят на краю окна – над рекламной вывеской, которая, видимо, создает у детей ощущение безопасности. Один из малышей вышел из окна и стоит на карнизе дома, держась за раму, а второй сидит на подоконнике.
Снимок сопровождает комментарий: «Куда смотрят родители?» На фотографии видно, что никого из взрослых нет поблизости, а такие игры могут печально закончиться. Судя по расположению аптечной вывески, квартира находится на втором этаже дома. Где именно была сделана фотография, автор не уточняет.
Безответственных родителей ругают в соцсетях за халатное отношение к детям и напоминают о лишении родительских прав. Некоторые пользователи, у которых тоже есть маленькие дети, делятся советами: не открывать окна, снять ручки с окон, поставить детские замки… Отметим, что с начала года из-за недосмотра взрослых в Омске из окон выпало более 10 детей. К сожалению, есть и смертельные случаи.
Фото: ЧП Омск