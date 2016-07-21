В Омске два голых малыша гуляют по карнизу многоэтажки



Безответственных родителей ругают в соцсетях за халатное отношение к детям и напоминают о лишении родительских прав. Некоторые пользователи, у которых тоже есть маленькие дети, делятся советами: не открывать окна, снять ручки с окон, поставить детские замки… Отметим, что с начала года из-за недосмотра взрослых в Омске из окон выпало более 10 детей. К сожалению, есть и смертельные случаи.

