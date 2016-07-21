Система «КиберПлат» во всех салонах Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и компания «КиберПлат» внедряют современную систему приема платежей на кассах салонов связи Tele2. Теперь посетители фирменных магазинов оператора смогут быстро и надежно оплачивать большое количество услуг федеральных и региональных поставщиков.
Удобная и безопасная система «КиберПлат» обеспечивает на кассах розничной сети Tele2 прием платежей в пользу операторов сотовой и фиксированной связи, спутникового и кабельного телевидения, охранных систем, интернет-провайдеров, поставщиков коммунальных и других услуг. Новая технологическая платформа также позволяет посетителям салонов пополнять банковские счета, вносить платежи для погашения кредитов, осуществлять денежные переводы, оплачивать штрафы ГИБДД, налоги, пошлины и другие государственные услуги.
Посетители салонов связи Tele2 уже сейчас могут оценить удобство системы «КиберПлат»: зачисление средств на счет получателя происходит в режиме реального времени, а максимальная сумма платежа составляет 15 000 рублей.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
«Мы стремимся не только развивать розничную сеть Tele2 по принципу шаговой доступности, но и предлагать нашим клиентам различные виды услуг в одной точке. Tele2 уделяет большое внимание эффективному сотрудничеству с партнерами, и мы уверены, что внедрение надежной и безопасной системы «КиберПлат» будет способствовать росту наших финансовых и операционных показателей».
Андрей Грибов, генеральный директор системы электронных платежей CyberPlat® «КиберПлат»):
«Высокотехнологичные сервисы «КиберПлат» помогают компании Tele2, активно развивающей собственную розницу, выстраивать устойчивый и конкурентоспособный бизнес с минимальными затратами. Возможность быстро оплатить штраф ГИБДД или, например, внести очередной платеж по кредиту приведет в салоны дополнительных посетителей и таким образом позволит повысить доходность бизнеса».
«КиберПлат»
ООО «КИБЕРПЛАТ» — ведущий российский провайдер услуг в области онлайн-процессинга электронных платежей. «КиберПлат» является лидером рынка по масштабам приема платежей: на сегодняшний день сеть системы электронных платежей CyberPlat® («КиберПлат») составляет более 910 000 точек по всему миру, принимающих платежи в пользу более чем 4 700 провайдеров коммерческих, муниципальных и государственных услуг. Дополнительную информацию о компании можно получить по адресу www.cyberplat.ru
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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