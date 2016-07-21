Сеть массажных салонов в Омске переключилась на проституцию

Помещения были отремонтированы и обустроены таким образом, что часть из них работала по прямому назначению (клиентам оказывались массажные услуги), а часть – для оказания услуг иного рода. Кадровую политику Теньковский вел самостоятельно: лично подбирал персонал и принимал девушек на работу. Услуги салона «Сакура» рекламировались в Интернете и омских периодических изданиях, для большего охвата целевой аудитории распространялись визитные карточки.