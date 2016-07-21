Город55
ГлавноеВсе новости

Сеть массажных салонов в Омске переключилась на проституцию

21 июля 2016, 15:31
Дело передано в суд.

В Омске завершено расследование уголовного дела по организации занятия проституцией. 42-летний омич Александр Теньковский обвиняется в организации притонов, предоставлявших сексуальные услуги, под видом массажных салонов.

С 2010 года обвиняемый арендовал четыре помещения в многоквартирных домах Омска, разместив в них массажные салоны «Сакура». Следствием установлено, что на этих площадях Теньковский также устроил притоны для занятия проституцией.

Помещения были отремонтированы и обустроены таким образом, что часть из них работала по прямому назначению (клиентам оказывались массажные услуги), а часть – для оказания услуг иного рода. Кадровую политику Теньковский вел самостоятельно: лично подбирал персонал и принимал девушек на работу. Услуги салона «Сакура» рекламировались в Интернете и омских периодических изданиях, для большего охвата целевой аудитории распространялись визитные карточки.

Свою вину Теньковский не признал. В настоящий момент утверждено обвинительное заключение, и дело направлено в Первомайский районный суд. Обвиняемому по данной статье может грозить заключение сроком до пяти лет.

По материалам пресс-службы Прокуратуры России по Омской области

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20