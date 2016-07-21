Сеть массажных салонов в Омске переключилась на проституцию

В Омске завершено расследование уголовного дела по организации занятия проституцией. 42-летний омич Александр Теньковский обвиняется в организации притонов, предоставлявших сексуальные услуги, под видом массажных салонов.
С 2010 года обвиняемый арендовал четыре помещения в многоквартирных домах Омска, разместив в них массажные салоны «Сакура». Следствием установлено, что на этих площадях Теньковский также устроил притоны для занятия проституцией.
Помещения были отремонтированы и обустроены таким образом, что часть из них работала по прямому назначению (клиентам оказывались массажные услуги), а часть – для оказания услуг иного рода. Кадровую политику Теньковский вел самостоятельно: лично подбирал персонал и принимал девушек на работу. Услуги салона «Сакура» рекламировались в Интернете и омских периодических изданиях, для большего охвата целевой аудитории распространялись визитные карточки.
Свою вину Теньковский не признал. В настоящий момент утверждено обвинительное заключение, и дело направлено в Первомайский районный суд. Обвиняемому по данной статье может грозить заключение сроком до пяти лет.
По материалам пресс-службы Прокуратуры России по Омской области
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